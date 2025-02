HABLÓ EL PADRE DE UNO DE LOS ASESINOS DE KIM: «ES UNA MIERDA DE PERSONA»

, comenzó relatando el hombre en declaraciones televisivas.

En una entrevista, la hermana del asesino había asegurado que fueron ellos quien entregaron al menor. «Yo venía renegando mucho con él. Hace 20 días se había robado un auto y cuando lo fui a retirar yo les pedí que lo manden a algún lado. Me dijeron que no lo podían tener porque es menor», sostuvo el padre.

«Está perdido en la droga. Yo lo tuve trabajando conmigo y me robaba las cosas. Y lo eché en la calle. Es una mierda de persona, con lo que hizo, es una mierda de persona. Va a pagar por lo que hizo«, sentenció el hombre.

Respecto a cómo sigue el caso, el padre del delincuente, remarcó: «Así como lo entregué, que no me llamen porque no lo voy a sacar. Que se pudra adentro y pague lo que hizo».

«Les pido mil disculpas a los padres de Kim. Que se queden tranquilos que él va a pagar lo que hizo», lamentó el hombre.

Según la reconstrucción del hecho, los delincuentes, luego de sustraer el rodado de la familia de la niña, huyeron con el vehículo a toda velocidad. Se cree que Kim intentó bajarse del auto en movimiento, pero al caer al asfalto, quedó atrapada debajo de las ruedas, lo que provocó que fuera arrastrada durante varias cuadras. El brutal incidente terminó con la muerte de la menor, quien no pudo sobrevivir a la tragedia.

Los dos jóvenes responsables del crimen fueron detenidos por la policía. Uno de ellos fue capturado en las calles 134 y 85 de la ciudad, mientras que el otro fue arrestado poco después. Ambos fueron trasladados a la Comisaría La Plata 8va, donde se les imputa el asesinato de Kim y el robo del vehículo. La conmoción en la ciudad es total, y la comunidad se pregunta cómo pudieron llegar a cometer semejante acto de violencia.