HABLÓ EL HOMBRE ACUSADO DE HABER GOLPEADO Y TIRADO DEL BALCÓN A SU NOVIA EN ENTRE RÍOS

El 30 de abril de 2020, Julieta Riera, de 24 años, murió tras caer del balcón del departamento donde vivía, en Entre Ríos. Julián Christe, su novio y la única persona que estaba con ella cuando ocurrió el hecho, fue condenado a prisión perpetua por femicidio en un primer juicio que después se anuló, y ahora se espera un nuevo debate.

En las últimas horas y mientras cumple prisión domiciliaria, Christe rompió el silencio para dar su versión de los hechos y contó también cómo se transformó su vida a partir de la muerte de su pareja.

“Lo que viví fue terrible, obviamente, y al principio no entendía nada. Cuando me llevaron a la cárcel, estuve casi tres años, sentía que todo el mundo me quería matar”, expresó, en diálogo con el portal local Elonce.

La noche del 30 de abril de 2020

Christe describió lo sucedido la madrugada del 30 de abril de 2020, cuando su novia Julieta Riera cayó al vacío desde un octavo piso. “Obviamente, los dos habíamos consumido alcohol. Ella tenía un poco más de alcohol en sangre que yo, pero estábamos lúcidos”, afirmó.

Según su relato, mientras buscaba los lentes de Julieta, escuchó que ella decía “Juli” y vio sus piernas irse hacia atrás. “Esa fue la forma en la que se cayó”, afirmó Christe, firme en su versión de un trágico accidente.

Y enfatizó: “La gente quizás no quiere creer que ella se haya caído, pero es la realidad. Eso la verdad. Me quedé mirando hacia afuera y pensando que si lo que acababa de pasar era cierto o no”.

Cuestionamientos y pruebas

Por otro lado, Christe cuestionó las pruebas presentadas en el juicio, especialmente las relacionadas con los anteojos de Julieta. “No es que los anteojos estaban rotos. Julieta tenía un problema severo de visión. La patilla estaba floja, no rota”, aclaró.

“Al principio de los informes dicen que no hay ninguna mancha de sangre, luego el fiscal agregó que tenía sangre, pero no se podía saber si era sangre o no, ni su tipo”, agregó en relación a la controversia que generó el tema.

Por último, sobre las lesiones de Julieta, Christe aseguró que fueron causadas durante la caída. “Contra la red de contención en la cara, contra el toldo metálico se golpeó, giró el cuerpo y cayó contra una reja”, detalló.

A la espera de un nuevo juicio

El acusado también se refirió a una grabación que presentaron como indicio de violencia previa, donde se lo veía rompiendo un monitor.

“Lo del monitor fue tres meses atrás. Cualquier persona que tiene un mal día puede azotar la puerta del auto, pero eso no tiene nada que ver con el caso”, afirmó.

Finalmente, Christe explicó por qué decidió hablar ahora: “Vi una publicación que decía que estaba condenado a prisión perpetua, y eso no es así. El juicio fue anulado y la condena también. No tengo nada que esconder”, sostuvo.

Aún así, cumple prisión domiciliaria mientras avanza el proceso en su contra. «Hoy en día hace 5 años que no salgo a la calle», resaltó.

Julieta, que estudiaba para terminar el secundario, presentaba más de 31 lesiones, hematomas, hemorragias y excoriaciones en la cara, cuello, brazos y piernas, según determinaron los forenses. Además establecieron que parte de las lesiones, principalmente en la zona del cuello, fueron “anteriores” a la caída.

La pareja convivía desde hacía un año y medio y, según se determinó en la causa, “más de 10 personas” entre familiares y amigos de la chica “sabían que la relación que mantenían estaba caracterizada por la violencia de género”, informó oportunamente el fiscal Aramberry, a cargo de la investigación.