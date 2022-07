GUSTAVO LUJAN: «EL VILLICUM NO ES UN CIRCUITO FÁCIL»

El moderno circuito de “El Villicum” será sede de una nueva fecha del SuperBike y se muestra como otro gran desafío que enfrentarán cada uno de los participantes de las diferentes categorías. Correr en el trazado sanjuanino representa un momento particular para los amantes del motociclismo y así lo vive Gustavo Lujan.

El piloto chaqueño se encuentra en la etapa de adaptación a la divisional Super Sport 300 donde poco a poco va mejorando su rendimiento dentro de la estructura que dirige el experimentado Rene Zanatta.

“Tengo muchas ganas de correr en San Juan. Es un circuito que realmente te genera muchas expectativas. El año pasado corrí allí, esa fue mi primera experiencia en ese trazado” aseguró Gustavo que define al dibujo sanjuanino como muy técnico y exigente. “No es un circuito fácil, es veloz y demandante. Yo no tengo tanta experiencia y eso el dibujo del Villicum te lo hace sentir”.

La diferentes variantes y la variedad de curvas ponen a prueba a los pilotos y a los ingenieros que deben encontrar un equilibrio casi perfecto en las distintas motos para poder aprovechar el potencial de cada unidad. Gustavo Lujan siente que esta fecha será un gran desafío para él y confía en una adaptación inmediata para poder ser protagonista.

“En lo personal estoy tranquilo por que entiendo que puedo tener una adaptación rápida a las características de este circuito. Esto me va a permitir trabajar rápido en la puesta a punto de mi Yamaha R3” confesó Gustavo.

Después de su paso por Termas de Río Hondo el piloto que representa a la ciudad de Juan José Castelli en la provincia del Chaco aseguró que el balance de su trabajo en la tercera fecha del campeonato fue altamente positivo. “Durante el fin de semana de Termas fuimos de menor a mayor. Logramos ir progresando con cada salida a pista y encontramos algunos detalles en la moto que sirvieron para mejorar el andar” destacó Gustavo.

Sin dudas para un piloto estar cerca de Rene Zanatta significa un plus. Un punto extra que siempre sirve para progresar y aprender. “Estar junto a Rene para mí es muy importante. El es una persona destacada dentro del motociclismo. Es una eminencia que me sirve para progresar y aprender permanentemente” concluyo el chaqueño que no oculta sus ganas de estar ya presente en la cuarta cita del campeonato 2022 del SuperBike en la divisional Súper Sport 300.