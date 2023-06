GLORIA ROMERO: “NO QUIERO VENGANZA, QUIERO JUSTICIA Y QUE NADIE ME USE PARA NINGUNA CAMPAÑA”

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

La madre de la joven y familiares, encabezaron una nueva convocatoria en la Plaza 25 de Mayo, para recordarla con globos rosados, su color preferido. Un nuevo pedido de justicia se hizo grito, y se sumaron madres y familias de otros casos de violencia y femicidios de todo el país. El 1 de junio fue la última vez que vieron con vida a Cecilia.

De nuevo un grito unificó cientos de voces: “Justicia”. Una nueva marcha, esta vez para recordar a Cecilia Strzyzowski, se realizó este lunes 19 de junio –feriado- en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia, convocada por su madre, Gloria Romero. “No soy vengativa, quiero justicia y no quiero que nadie me use para sus campañas”, dijo la mujer.

Esta vez la premisa fue recordar a su hija a partir de “cosas que a ella le gustaban, como globos color rosa”, según la invitación a sumarse a esta convocatoria. La marcha anterior, multitudinaria, había sido el pasado miércoles en este mismo lugar.

“Recordarla como era, una chica alegre y pacífica”, fue la consigna, y por eso, quienes acompañaron hoy a Gloria llevaron globos y cintas color rosa, fotos de la joven desaparecida desde el 1 de junio, carteles y banderas argentinas.

Hoy fue nuevamente masiva la presencia de mujeres y hombres de todas las edades. Los carteles, de nuevo, con las leyendas predominantes “Dónde está Cecilia”. “Falta Cecilia” y “Justicia por Cecilia”.

En esta marcha, hubo una pantalla gigante donde pasaron imágenes de la joven, que tenía como una de sus grandes pasiones la danza. También allí se proyectaron mensajes de madres y familiares de víctimas de femicidios de todo el país, que sumaron su apoyo a la madre de Cecilia y pidieron terminar con la violencia hacia las mujeres. Luego de escuchar la palabra de Gloria y otros testimonios, caminaron alrededor de la plaza.

Al dirigirse a la gente presente, la madre de Cecilia dijo: “Sabemos que la justicia no es independiente acá, y deja mucho que desear. Esto no pasa sólo acá, pasa en todo el país, en cada provincia pasa lo mismo. Tenemos que terminar con la impunidad, con ese poder desmedido que tienen algunos y al cual se acomodan”.

Luego, contó su experiencia al ir a votar el domingo en las PASO provinciales: “Quisieron abrirme paso (en la mesa de votación) y les dije que no. No empecemos con los privilegios, porque si nos creemos intocables, pasa lo que pasó con Cecilia. Hice la fila como una vecina más. ¿Quién era yo para ir a meterme ahí adelante si había gente esperando desde más temprano? Así empieza, porque te sentís importante. Entonces empezás a pisotear el derecho de otro. Yo soy una vecina más”.

En su mensaje, la mujer insistió en que estas marchas “sean diferentes”. “Sé que hay indignación, mucha bronca. Pero Gandhi hizo la diferencia pacíficamente. Entonces, lo que ellos ensucien, nosotros limpiamos; lo que ellos destruyan, nosotros arreglamos. Hagamos una manifestación al estilo japonés. Demos el ejemplo de educación y respeto. No cortemos porque sí las calles. Hoy es feriado, pero me gustaría que las marchas sean en un lugar sin cortar el tránsito”, instó.

En ese esfuerzo por diferenciarse, Gloria explicó que “no cambia nada ir a gritar (frente) a la comisaría” donde están presos Emerenciano Sena y Marcela Acuña, dos de los siete detenidos en la causa. “A un psicópata, le gusta escuchar gritar su nombre. Aunque sea por odio, le gusta. Lo mejor que podemos hacer a una persona que nos ataca es la indiferencia. Por eso, así como borraron a mi hija, quiero que borremos el nombre de esta gente de Resistencia. Todos los muros que están sucios con sus nombres, vamos a limpiarlos. Vamos a sacar la mugre de acá”.

También, Gloria resaltó: “No soy vengativa, yo quiero justicia. El ojo por ojo deja ciego al mundo, así que quiero justicia, no venganza. No quiero que nadie me use para sus campañas”.

“Me gustó mucho que el domingo me mostraran que están conmigo. Vamos a ver en septiembre”, sostuvo en una de las últimas partes de su mensaje.

Igual que en la marcha anterior, Gloria Romero estuvo acompañada por madres y familias del dolor, con casos que no tuvieron la repercusión en la provincia como en esta ocasión con Cecilia.

“Cuando no te entregan el cuerpo, cuando no te dicen dónde está, siempre lo vas a estar buscando. Es la única forma de cerrar. Y eso parece que la justicia no lo entiende, es muy lenta”, dijo Gloria tras el relato de una de esas madres del dolor que contó la historia de su hijo desaparecido.

“La bronca y la impotencia me impulsan a seguir”

Apenas pasadas las 16,30, Gloria llegó junto a su familia a la zona del mástil mayor de la principal plaza de Resistencia, en avenida 9 de Julio y Frondizi. “Es una alegría, dentro del dolor”, dijo la mujer al referirse a una convocatoria numerosa que nuevamente la acompañó. “Me da una sensación de protección la gente acompañándome”, agregó.

“No creo en la justicia”, aseguró la madre de Cecilia, quien dijo además que no mantiene “ninguna esperanza” de hallarla con vida.

Luego resaltó: “Lo más triste de todo es que esto tuvo más repercusión por el clan Sena que porque mataron a mi hija”. “Mucha gente ya sabía lo que eran los Sena. Yo vivía en un termo, y no tenía dimensión de lo que eran”, agregó.

“Estoy dispuesta a todo. La bronca y la impotencia me impulsan a seguir”, cerró Gloria.

Relacionado