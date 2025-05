GENERAL PINEDO: ZDERO RATIFICÓ EL RUMBO DE SU GESTIÓN Y PIDIÓ EL ACOMPAÑAMIENTO DE CARA A LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

A pocos días de las elecciones legislativas provinciales, el gobernador Leandro Zdero, encabezó una conferencia de prensa en la localidad de General Pinedo donde ratificó el rumbo de su gestión, pidió el apoyo de los pinedenses en estos comicios de medio término y resaltó las grandes diferencias que existen con la principal lista opositora.

Junto al primer mandatario provincial también estuvieron la vicegobernadora, Silvana Schneider; los candidatos a diputados provinciales por “Chaco Puede + La Libertad Avanza”, Julio Ferro y Carina Botteri Disoff, y demás autoridades locales y provinciales.

LEANDRO ZDERO: “NOS TOCÓ ADMINISTRAR Y ORDENAR EL GRAN DESORDEN”

El jefe del Ejecutivo provincial señaló que estamos a pocos días de las elecciones del 11 de mayo, comicios que serán trascendentales para el futuro y rumbo que tendrá la provincia. “Estamos en el tramo final para que los chaqueños ratifiquemos el rumbo que iniciamos o el de volver al pasado”, indicó Zdero.

En ese sentido, puntualizó: “Chaco es más que Leandro Zdero, es más que un partido político, el Chaco necesita de todos, pero fundamentalmente necesita a los chaqueños que quieren abrazar este presente para construir un futuro mejor. Es cierto que nos tocó administrar y ordenar el desorden, ponerle punto final a la anarquía, pero lo hicimos”.

En ese sentido, el Gobernador repasó las situaciones críticas que encontró al asumir en áreas clave como salud, educación y seguridad, y destacó que, a través del trabajo y el esfuerzo, logró poner orden en cada uno de esos ámbitos.

“Dijeron que era imposible resolver las calles cortadas y lo hicimos, dijeron que era imposible terminar con los intermediarios y lo hicimos, dijeron que era imposible ordenar el sistema educativo y terminamos con ese entramado de punteros políticos y piqueteros haciéndose pasar por docentes y lavándoles las cabecitas a los niños”, ejemplificó Zdero.

Asimismo, con una muestra clara de diferencias bien marcadas con la lista opositora, el primer mandatario provincial explicó: “Del otro lado están los inmorales que armaron un entramado de corrupción, los que nunca lucharon contra el narcotráfico, los que escondieron los medicamentos que eran para los hospitales, los que no solo declararon al campo como su enemigo, sino que hasta los llamaron ‘idiotas inútiles’. Eso son ellos”.

Aunque se logró ordenar la provincia, Zdero remarcó que necesita contar con mayoría en la Legislatura para avanzar con la transformación. “Necesitamos de la herramienta que nos puede dar la Legislatura para que Chaco pueda salir adelante. Tenemos una gran oportunidad este domingo”, precisó.

Por otra parte, Zdero puso el foco en el manejo del Municipio de General Pinedo: “En estos tiempos uno tiene que escuchar un montón de cosas de algunos jefes comunales que dicen que no alcanza la plata o que no tienen recursos pero lo que hay que hacer es ordenar el municipio y gastar en las cosas importantes”, y añadió: “Esta semana le volvimos a adelantar al Municipio de General Pinedo 20 millones de pesos que lo va a tener que devolver, pero esto significa claramente que nuestro Gobierno no hace distinción entre un partido y el otro”.

“No podemos dar un paso atrás. Como dice nuestro eslogan, seguir para adelante. ¿Saben por qué? Porque si no estaríamos cayendo nuevamente en un Chaco fragmentado, en un Chaco infectado, en un Chaco empantanado, cuando en realidad nosotros tenemos todas las posibilidades de transformarnos como provincia”, concluyó.

JULIO FERRO: “NUNCA VI A UN GOBERNADOR QUE RECORRA EL CHACO COMO LO HACE ZDERO”

El primer candidato a diputado provincial por “Chaco Puede + La Libertad Avanza”, Julio Ferro, pidió el acompañamiento de los chaqueños para este domingo electoral porque “del otro lado están los mismos de siempre”.

“Tenemos del otro lado a los mismos de siempre, los que estuvieron 16 años gobernando, y los otros que también estuvieron todos juntos. Llevan más de 100 años en cargos públicos y nos dejaron una provincia marcada por la pobreza y la corrupción”.

Y recordó los casos de corrupción que existieron en las gestiones anteriores y que hasta el día de hoy no pueden explicar. “La alianza mafiosa que tenían con los piqueteros, que se hicieron millonarios a costa de los más necesitados. Solamente con la plata faltante del IAFEP se podría haber hecho en la provincia más de 2.500 viviendas. Es decir que a Capitanich no se le escapó un barrio, se le escapó un pueblo entero, eso es lo que se robaron en un solo instituto”, comentó el candidato a legislador provincial.

Por último, puso en valor la figura del gobernador Zdero: «Tenemos la obligación moral de acompañarlo. Yo no vi un gobernador que recorra casa por casa y se siente a hablar con los vecinos como lo hace él. Este 11 de mayo tenemos que ganar las elecciones para darle herramientas que necesita para continuar con este proceso de transformación”.

Relacionado