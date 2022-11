GALLARDO EN SU DESPEDIDA: «NUNCA ME VOY A IR DE RIVER PORQUE RIVER ES PARTE DE MI VIDA»

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Marcelo Gallardo dirigió su último partido en River, fue en una goleada 4 a 0 ante el Betis. Se trató de un partido amistoso que se jugó en Mendoza, en el estadio Malvinas Argentinas.

Al finalizar el encuentro, tomó el micrófono y ante toda la hinchada presente realizó un discurso similar al de su despedida en el monumental.

«Estas últimas fueron semanas de muchas emociones y muy fuertes, que vivimos con el equipo. Llegó el final del viaje, un viaje que ha sido de lo más hermoso que uno puede imaginar. Fueron más de ocho años. Sinceramente tengo palabras de agradecimiento con el cuerpo técnico, con todos los jugadores y con los directivos. Hemos llorado bastante en estas semanas. Cuando te vas de tu casa, queda un sentimiento muy fuerte. Siguen las lágrimas abiertas», comenzó diciendo el DT.

El muñeco siguió: «Hoy fue un día muy difícil, despedirme en una ciudad que nos trató tan bien en todos estos años. Donde hemos tenido partidos muy significativos para esta etapa».

«Gracias al hincha de River, que nos acompañó de norte a sur durante todo el trayecto. Han sido muy generosos, leales, un sostén constante, fieles con nosotros. Y no quiero decir más nada porque estoy muy feliz de despedirme así. Los quiero, los voy a extrañar, los voy a extrañar mucho, voy a extrañar a todos. me gustaría abrazarme con todos para entender lo fuerte que es este sentimiento. Nunca me voy a ir de River porque River es parte de mi vida. Gracias Mendoza y gracias a los hinchas de todo el mundo por habernos acompañado en este viaje. Gracias, los amo, de corazón», cerró ante una fuerte ovación.

