FUERTE RECLAMO DE VECINOS DE CASTELLI POR LOS CONSTANTES CORTES DE RUTAS

Vecinos autoconvocados de Castelli manifestaron su preocupación los reiterados cortes y protestas sociales que generan situaciones caóticas para circular y pérdidas económicas en diversos sectores de la comunidad.

El grupo está conformado por comerciantes, referentes de instituciones, organizaciones barriales, profesionales y vecinos de Castelli, que aseguran estar cansados de sufrir las consecuencias de los cortes de rutas y las protestas sociales; y decidieron organizarse para expresar un reclamo colectivo ante esta situación que se viene generando desde hace mucho tiempo, pero que en los últimos meses ha provocado situaciones límites, incluso con incidentes violentos . “Entendemos que hay reclamos que son legítimos, no tenemos nada en contra de las organizaciones sociales, pero existe otra parte de la sociedad que necesita trabajar y circular libremente por las rutas, y esa es nuestra preocupación”, expresó el vecino Falucho Gauna en declaraciones a FM Norte.

La iniciativa surgió hace algunos días con el objetivo de expresar un reclamo colectivo para que los funcionarios, tanto del Poder Ejecutivo, como de la Justicia, adopten medidas para garantizar la circulación en las rutas. “Parece que la Ley existe sólo para una parte de la comunidad, y si no hacemos nada ante esta situación, esto va a terminar mal”, advirtió indignado el vecino.

Desde el grupo de vecinos, instaron a la comunidad de Castelli a que se sume al reclamo, especialmente a profesionales del derecho con el objetivo de avanzar también con acciones legales tendientes a poner un freno a la caótica situación que generan las manifestaciones sociales. La reunión abierta se realizará el próximo jueves 3 de noviembre a las 20 horas en la Asociación de Productores Forestales de Castelli, donde analizarán los pasos a seguir. “Tenemos que estar unidos, porque esto no da para más, y si no hacemos escuchar nuestro reclamo, nadie va a hacer nada”, expresó Gauna.

También hizo referencia a la protesta encabezada por manifestantes del MIJD frente a los tribunales que generó un caos en la comunidad, y advirtió que “si la policía no pone límites al ingreso de colectivos con manifestantes cuando se conozca la sentencia contra Castells, tendremos que salir los vecino a impedir que esta gente ingrese de nuevo a nuestro pueblo”.

Muchas de las propuestas se van sumando a través de un grupo de WhatsApp creado para consensuar acciones conjuntas ante esta problemática.

DURAS CRÍTICAS CONTRA LA CÁMARA DE COMERCIO

En sus declaraciones radiales, Gauna cuestionó a la Cámara de Comercio de Castelli y lamentó “la falta de acompañamiento ante un reclamo que tiene como principales damnificados a los comerciantes locales”. La críticas fueron generalizadas contra la entidad presidida por Félix Guerrero ya que la problemática de los cortes afecta de sobremanera al sector comercial de Castelli. “El señor Guerrero sostuvo que la Cámara de Comercio estaba a disposición, pero la realidad no es así, porque la Cámara de Comercio no está apoyando este reclamo, y mucha gente fue a firmar la nota de adhesión y le dijeron que el lugar no estaba disponible”, expresó, concluyó Gauna y pidió que el Intendente también involucre con el reclamo.

