FUE CAMINANDO AL PERRANDO A UNA CITA PROGRAMADA PARA PARIR A SU BEBÉ Y MURIÓ: SU FAMILIA DENUNCIA «MALA PRAXIS»

Milagros Portillo de 24 años era madre de un nene de 8 años, una pequeña de 3 años y una bebé que dio a luz este domingo. Horas después de su parto murió por lo que su familia hizo una reconstrucción de lo que vivieron y denuncia «violencia obstétrica y mala praxis»

Milagros Portillo de 24 años, una joven que era conocida como «Mili» por sus familiares, amigos y vecinos, salió de su casa de Fontana el domingo 14 de mayo por una cita programada producto de la inminente cirugía para parir a su tercer hijo. Entró caminando al Hospital Perrando, mantuvo a su familia comunicada de todo lo que pasaba mediante mensajes de WhatsApp, estaba entusiasmada y decía sentirse bien, sin embargo después de su último mensaje terminó en terapia intensiva y falleció.

Celia y Alicia Caballero, tías de «Mili», se acercaron a la redacción de Diario Chaco para contar su historia y hacer público lo que ya denunciaron penalmente en la División de Seguridad Hospitalaria, que funciona dentro del Perrando, y lo que ampliaron en un descargo que realizaron en la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros.

Milagros cursaba su semana 38 de embarazo y producto de la presión alta y anemia, su obstetra de Fontana la derivó al nosocomio central. Su embarazo era de riego, por lo que los médicos debían analizar las posibilidades de realizar una cesárea o un parto natural ya que tuvo un antecedente grave en su anterior embarazo.

«Con su segundo bebé vino a este nosocomio donde le hicieron tener parto natural, tuvo desgarro y mucha pérdida de sangre y le tuvieron que realizar una transfusión», recordó su familia en la denuncia penal sobre su segundo embarazo. El primero, hace 8 años, fue en un sanatorio privado y por cesárea.

EL RELATO DE LA FAMILIA

«El día domingo 14 de mayo ella tenía programado una cesárea y la internación 8.45 de la mañana. Fue, se internó, iba todo bien, ese domingo pasó todo el día con dolores porque le ponían goteo, le pusieron una pastilla en el útero, luego le rompieron la bolsa el lunes 15 a las 11.40 más o menos de la mañana, ahí le hacían hacer gimnasia, ella iba mandando WhatsApp a su esposo y a su mamá que estaban ahí abajo», reconstruyó Celia Caballero, tía de Milagros.

«Mi hermana -madre de la joven fallecida -y el esposo estuvieron todo el tiempo, desde el domingo nunca quedó sola, siempre estuvimos ahí en recepción. El lunes yo pasé a las 14 horas a buscarle a su nena más chica, entonces le dijo a mi hermana ´yo voy, subo y pregunto porque es mucho lo que está tardando´. Subo me atienden y me dicen ´está yendo bastante rápido la dilatación, va bien´», recordó Celia y eso fue lo que le transmitió a su familia.

Tras obtener la información optimista, decidió irse con la bebé de 3 años a su casa hasta que la madre de Milagros la llama pidiéndola que vuelva porque «Milagros estaba mal y la llevaban en terapia».

«Me fui, llegué entre 16 y 16.30, y me contó que no le decían nada. Yo subí a golpear puerta por puerta, me quedo afuera de terapia hasta que encuentro una enfermera y le digo que necesitaba saber el estado de Milagros Portillo porque me dijeron que tuvo la bebé pero está en terapia. La enfermera me atendió amable, se ve que ya sabía lo que estaba sucediendo y me dice ´esperá mamá acá, pero trae a toda tu familia porque el médico le va a dar un informe´», contó a DCH la tía y dijo que suponía que se trataba de una mala noticia.

«El terapista empezó a hablar de cómo ella llego, que ella llegó desangrada, que tenía un desgarre uterino y nunca me hablaron de que le habían sacado el ovario también, eso no me había dicho el trapista. Le sacaron el útero y se desangró y con su anemia, su corazón no tenía fuerzas y nos dice que tiene muchas posibilidades de fallecer», dijo y añadió: «Mi corazón decía yo dejo en manos de Dios y esto no es real lo que me está diciendo, porque ella entró caminando, sin dolor, en buen estado, era algo programado, era para que ella esté controlada su presión y su anemia».

Celia Caballero necesitaba más información por lo que acudió a dialogar con la cirujana, de quien dijo no recordar su nombre. «Todo técnicamente me explicaba que seguía un protocolo, que ella estaba bien, que estaba controlada, que iba todo bien y que a último momento surgió esto. Yo le dije que ella tenía una cesárea programada y le consultaba porqué esperaron tanto, y la respuesta de ella fue que como estaba con sobrepeso y tenía presión alta, era más riesgo la cesárea que hacerle tener un parto normal», expresó.

«Me cago en tu protocolo porque me sobrina se está muriendo», le contestó la tía de Milagros en estado de nerviosismo y allí -según contó- la terapista le habría respondido: «No, ella de acá no salió grave».

«Se está muriendo y por eso vengo acá a que vos me expliques por qué no le hiciste la cesárea y porque no permitieron que uno de sus familiares esté con ella durante el parto… porque el pacto respetado ahora indica que una persona puede estar», continuó respondiendo la tía.

COMENZANDO A ATRAVESAR EL DOLOR

Ya contaban con información y sabían que la situación era delicada. Cristián Chávez, pareja de Milagros, se sentó en el piso y comenzó a llorar procesando lo que la médica le explicó. Su esposa habría tenido «un desgarro uterino, tuvieron que vaciar, le sacaron todo el útero, le sacaron un ovario y que tuvo un sangrado y que de ahí iba a terapia».

Milagros pasó la primera noche, sin embargo a las 8.27 de la mañana se confirmó su muerte.»Ahí fue el descontrol de nuestra vida, desde ese momento nos cambió la vida a todos, nos destrozó. La bebé está en neonatología todavía, soy la que está encargada de darle la leche, entonces cada tres horas me tengo que ir al hospital, está muy bien atendida en neo, está evolucionado muy bien», contó la tía.

No queremos venganza, queremos justicia

La familia ahora convocó a una movilización para este lunes a las 8.30 frente al Hospital Perrando. «Quedaron tres niños a cargo de su papá y de todos nosotros, pero no es lo mismo sin su mamá. Cómo le explicas a un nene de 8 años, una de tres y una que ni siquiera conoció. Todo el daño que nos hizo, nos hizo para siempre. Siguen impunes todos»

La familia acusa actualmente «violencia obstétrica y muerte por mala praxis», es por eso que convocan a esta movilización para «que haya justicia y esto no vuelva a ocurrir».