FRANCOS LE PIDIÓ A PEDRO SÁNCHEZ QUE ECHE AL MINISTRO QUE AGRAVIÓ A JAVIER MILEI

El ministro del Interior le recomendó al presidente español que despida al miembro de su Gabinete que acusó al presidente argentino de ingerir sustancias.

La tensión diplomática entre Argentina y España se intensifica luego de las declaraciones del ministro del Interior argentino, Guillermo Francos. Y es que exigió que el presidente Pedro Sánchez le pida la renuncia al ministro que agravió a Javier Milei.

«A mí me parece indignante. Yo escuché esa especie de stand up que hizo este señor y me parece un irresponsable. Es una falta de respeto de semejante magnitud, de un integrante del gabinete del presidente Sánchez. No quiero meterme en el Gobierno español, pero yo si fuera presidente le pediría la renuncia», dijo Francos durante una entrevista con Radio Mitre.

Pedro Sánchez. Crédito: Noticias Argentinas.

El conflicto se inició tras comentarios realizados por el ministro de Transporte español durante una mesa redonda en Salamanca, lo que provocó una fuerte respuesta por parte del Gobierno argentino, generando un intercambio de declaraciones que amenaza con afectar las relaciones bilaterales.

El ministro español acusó a Milei de ingerir sustancias, lo cual generó una dura respuesta del Gobierno argentino arremetiendo contra Sánchez y su Gobierno.

El comunicado oficial del Gobierno argentino criticó duramente al presidente Sánchez, acusándolo de poner en riesgo la unidad del Reino y de adoptar políticas que perjudican a la clase media, desencadenando una rápida respuesta por parte del Ministerio de Exteriores español.