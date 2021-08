FRANCO STUPACZUK “DIO POSITIVO COVID, LO CONFIRMO EN SU RED SOCIAL”

FRANCO STUPACZUK lo publico en su red de Instagram que dio positivo Covid , que está acompañado por personas cercanas, que no podrá cumplir con los compromisos cercanos, ni podrá jugar el master de Portugal.-

FRANCO STUPACZUK Asi publico en su red social “Muy buenas gente No se por dónde empezar la verdad pero bueno, siempre cuesta más expresar algo triste. Llevo más de una semana con COVID y con síntomas muy fuertes que me han alejado de eventos que tenía y me alejarán también del próximo Portugal Master, estoy haciendo todo lo posible para recuperarme pero está siendo duro aunque con mis cercanos que me están cuidando y a los cuales agradezco mucho seguro que saldré adelante.

Por otro lado desearle mucha suerte a @alexruizoficial11 con su nuevo compa en Portugal y ojalá podamos volver a competir juntos en el siguiente Sigan cuidándose contra este virus.

