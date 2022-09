FORTALEZAS DEL NORTE GRANDE EN LA RELACIÓN BILATERAL CON EE.UU.: ENERGÍA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MINERÍA

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080.

En un escenario de estabilidad política e institucional, y a su vez con competitividad logística, “estaremos en condiciones de recibir múltiples inversiones y promover una estrategia exportadora muy competitiva con inserción en el mundo”, destacó Capitanich.

Los gobernadores del Norte Grande argentino comenzaron su gira por los EE.UU. donde fueron recibidos por el embajador Jorge Argüello en la Embajada Argentina en Washington y su equipo de trabajo. Posteriormente, los gobernadores se reunieron con las principales think tanks de Estados Unidos, para hablar sobre el potencial del Norte Grande en la relación bilateral con EE.UU., en cuanto a energía, seguridad alimentaria y minería.

“La región tiene toda la potencialidad para crecer pero requiere mejorar la infraestructura, desde los pasos fronterizos hasta el corredor bioceánico norte, con financiamiento del BID y el Banco Mundial y otros organismos multilaterales. Con el soporte nacional y de nuestras provincias es lo que nos va a permitir tener logística integrada de alta competitividad para aumentar y diversificar nuestra base exportadora y productiva”, planteó en la oportunidad el gobernador Jorge Capitanich.

Por lo tanto, en un escenario de estabilidad política e institucional, y a su vez con competitividad logística, “estaremos en condiciones de recibir múltiples inversiones y promover una estrategia exportadora muy competitiva con inserción en el mundo”, destacó. Y concluyó: “Así lo hemos demostrado ya con nuestro espacio con una participación conjunto en todas las ferias y exposiciones de Argentina y del mundo; tenemos una agencia de inversión y comercio exterior; estamos desarrollando un plan director para el desarrollo de la logística integrada del corredor bioceánico norte y vamos a mejorar el diseño de información estadística para la toma de decisiones que nos va a permitir una mejor capacidad de generación de vínculos con el país y el mundo”.

Las provincias presentes, Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán presentaron los sectores productivos estratégicos de la región y entablaron relaciones con estos organismos para futuras relaciones e inversiones. Junto a Capitanich, participaron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Morales (Jujuy), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y el vicegobernador de Tucumán, Regino Amado; quienes están acompañados del ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe.

Los primeros mandatarios resaltaron la importancia de una región, donde habiendo distintos colores políticos, trabaja de manera conjunta planificando y articulando planes estratégicos. Siendo el Norte Grande un muy buen ámbito para invertir y producir. El encuentro de trabajo fue con Wilson Center, Inter-American Dialogue, Council of Americas, Eurasia Group, Fundación NDI (Think Tank del Partido Demócrata), Fundación IRI (Think Tank del Partido Republicano), Atlantic Council, CSIS. Por la provincia del Chaco, también participó el ministro de Producción, Industria y Empleo, Sebastián Lifton.

La agenda del segundo día

En tanto, los representantes de las provincias del Norte Grande mantendrán este martes 27 la segunda jornada de actividades en estados Unidos. En la oportunidad, desde las 10, encuentro de los gobernadores con representantes nacionales ante el Banco Mundial y luego, desde las 12.30, encuentro de los Gobernadores con representantes nacionales ante el BID y autoridades del organismo.

Sobre Think Tank

Un think tank (cuya traducción literal del inglés es «tanque de pensamiento»), laboratorio de ideas, instituto de investigación, gabinete estratégico, centro de pensamiento o centro de reflexión, es una institución o grupo de expertos de naturaleza investigadora,​ cuya función es la reflexión intelectual sobre asuntos de política social, estrategia política, economía, militar, tecnología o cultura. Pueden estar vinculados o no a partidos políticos, grupos de presión o lobbies, pero se caracterizan por tener algún tipo de orientación ideológica marcada de forma más o menos evidente ante la opinión pública. De ellos resultan consejos o directrices que posteriormente los partidos políticos u otras organizaciones pueden o no utilizar para su actuación en sus propios ámbitos.

Relacionado