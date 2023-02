FOR EVER SE ESTRENÓ ANTE SU PÚBLICO CON UN GRAN TRIUNFO SOBRE INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

En un encuentro válido por la segunda fecha del Torneo de Primera Nacional, Chaco For Ever debutó como local con un buen triunfo ante Independiente Rivadavia de Mendoza, por 2 a 1, con goles de Emanuel Díaz y Luca Fernández. El “Negro”, vestido de blanco, e Indepeniente con su azul oscuro tradicional; se enfrentaron en el estadio “Juan Alberto García”, que tuvo una capacidad reducida a 11.000 personas por las obras que se están realizando en dos de sus tribunas.

El partido empezó con los dos equipos intentando: For Ever, recuperando y saliendo rápido, con un juego directo; e Independiente buscando lograr volumen de juego, juntando a sus jugadores con más condiciones técnicas, Luciano Díaz y Ezequiel Ham. En el equipo de Pablo martel, tuvo un destacado arranque el tándem Allende y Bayk, que desequilibraban por la banda izquierda del ataque del “Negro”.

A los 13´, llegó la primera oportunidad para el local. La pelota le quedó la pelota a Allende, que sacó un potente zurdazo que se fue apenas desviado.

A los 36 minutos, Bogado dibujó una gran jugada. Corrió por derecha, eliminó a dos rivales y descargó al medio, para Vega, quien remató con su pierna derecha pero no pudo vencer al arquero Gagliardo.

A los 38´, respondió el visitante. Tras una serie de toques, el balón derivó en Luciano Abecasis, que le puso un centro, a la cabeza, al paraguayo Arce; pero este no pudo acertar al arco con su remate. Fueron dos minutos frenéticos que le pusieron color al cierre del primer tiempo.

Segundo tiempo

Los mismos 22 jugadores salieron a disputar el complemento y el partido recuperó el vigor de los primeros minutos. Ambos intercambiaron golpes, el local a través del “revulsivo” Bayk y la potencia de Romero; y el visitante con la claridad de Díaz y la habilidad de Ham. A los 6´, tras un centro de Emanuel Díaz, Romero ganó en el corazón del área pero Gagliardo alcanzó a desviar el balón para que se vaya al córner.

A los 13´ llegó la primera emoción de la noche, con un córner para For Ever que se juega corto. Antes de que la pelota llegue al área, Moya tomó a Romero, y el juez decidió cobrar penal para el local. “Ema” Díaz lo cambió por gol, con un remate firme, al palo derecho de Gagliardi, que adivinó la intención pero no alcanzó a tocar el balón.

Independiente salió con todo en busca del empate y dejó espacios que aprovechó For Ever, Bogado desequilibró por derecha y generó peligro. Los mendocinos respondieron con mucho juego por los laterales y centros que generaron más de un sacudón en el área de For Ever, pero no lograron franquear la defensa de Gastón Canuto.

A los 34´, Lucas Fernández, se hizo cargo de un tiro libre que pedía centro al área. Pero el 4 se tuvo fe y, desde unos 30 metros, el defensor cobró rápidamente la falta y tomó a todos distraídos, incluso al arquero Gagliardo, que, cuando reaccionó, nada pudo hacer. Era el 2 a 0 que auguraba el primer triunfo de For Ever en el torneo.

Pero a los 43´, tras un córner desde la izquierda, la pelota quedó boyando en la puerta del área. Maximiliano González, la capturó, sacó un remate “mordido” que se desvió y descolocó al arquero Canuto.

El tanto le puso suspenso a un partido que parecía liquidado. Los mendocinos empujaron con ímpetu durante los cinco munitus que adicionó el árbitro pero no pudo torcer la historia.

Al “Negro”, que quedó 8° en la tabla, se le vienen dos partidos como visitante. Por la tercera fecha, enfrentará a Aldosivi, en Mar del Plata; y por la cuarta, hará lo propio con Mitre, en Santiago del Estero.

