FOR EVER QUEDÓ AFUERA DE LA COPA ARGENTINA POR PENALES

Defensa y Justicia y Chaco For Ever igualaron 1-1 con goles de Gastón Togni y Jonathan Dellarossa y fueron a los penales donde el «Halcón» derrotó al «Albinegro» de Resistencia en los cuartos de final de la Copa Argentina 2023. El conjunto dirigido por Julio Vaccari se enfrentará en semifinales a San Lorenzo, que venció por 1-0 a San Martín de San Juan

Primer tiempo entretenido con varias situaciones de peligro. Al minuto de juego, Gastón Togni probó desde afuera del área y exigió a Luciano Silva que respondió para enviar el balón al córner.

Chaco For Ever no tuvo la posesión de la pelota en el partido, pero si las chances más claras. Una pelota larga dejó a Nicolás Silva con mucho espacio y se encaminó al arco de Bologna, remató y arquero del equipo de Vaccari la mandó al tiro de esquina. Ramos Mingo anticipó un córner y lo tuvo de cabeza. Entrando a la media hora de la primera etapa apareció Leandro Allende con un doble remate, aunque Bologna respondió en ambas.

Cerca del cierre de primer tiempo, a Nicolás Tripichio le cayó la pelota dentro del área del «Albinegro», tras varios rebotes, y con un tiro potente, pero al medio, Silva volvió a salvar el cero en su arco.

El segundo tiempo, dejó al «Negro» con tres jugadores amonestados.

Casi lo gana Defensa sobre el cierre, pero no pudo rematarlo y llegaron a la siempre estresante definición por penales. Allí, en el cruce desde los 12 pasos, Chaco For Ever tomó la primera ventaja, aunque igualó el ganador y finalmente cantó victoria con marcador de 7-6.

Le costó muchísimo a Defensa y Justicia poder eliminar al equipo chaqueño, que disputa la Primera Nacional, donde marcha en el 13° lugar de la Zona B.

Fue una eliminatoria entre dos equipos que habían superado la fase anterior también por la vía de los penales, ya que Defensa pasó los octavos de final tras haber dejado atrás a Estudiantes de Río Cuarto, mientras que Chaco For Ever se deshizo de Villa Mitre de Bahía Blanca.

De esta manera, entre Defensa y Justicia y San Lorenzo saldrá uno de los dos finalistas de la Copa Argentina, competencia que le otorga al campeón un boleto directo a la Copa CONMEBOL Libertadores del año próximo.

