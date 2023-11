FOR EVER PRESENTA FORMALMENTE A DIEGO OSELLA COMO NUEVO ENTRENADOR

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

De cara a la nueva temporada de la Primera Nacional, For Ever hará la presentación formal de su director técnico, Diego Osella, este miércoles a las 19:30 en la sede del club.



El entrenador, oriundo de Acebal (Santa Fe), iniciará su segundo período al frente de plantel profesional del Negro, tras su paso por la institución de marzo a julio de este año. A lo largo de esos cinco meses, el equipo disputó 18 partidos, en los que ganó 4, empató 4 y perdió los 10 restantes, por lo que pudo obtener cerca del 30% de los puntos.

En rigor, la temporada de For Ever estuvo marcada por la irregularidad, y el equipo no logró cerrar una performance similar a la temporada anterior, en la que llegó al Reducido final. De hecho, en este 2023, pasaron por el banco Pablo Martel, el propio Osella y Ricardo Pancaldo; y el equipo logró mantener la categoría a pocas fechas del cierre de la temporada regular.

