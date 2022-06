FOR EVER PERDIÓ POR PENALES ANTE TALLERES Y FUE ELIMINADO DE LA COPA ARGENTINA

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

El conjunto chaqueño no pudo contra Talleres que por el resultado pasó a los octavos de final de la Copa Argentina en una definición por penales que tuvo de todo.

Alan Aguerre, en su segundo partido en la T, tuvo una actuación consagratoria en los 90′ y porque atajó dos penales en la tanda, y festejó cuando Valdez estrelló el último penal en el travesaño. Así, el equipo cordobés jugará en octavos con el ganador de Aldosivi y Newell’s.

For Ever, que marcha 15° en la Primera Nacional, fue el claro dominador del encuentro y fue el que tuvo las más clara en los 90′ pero no lo ganó en el tiempo regular por la tremenda actuación de Alan Aguerre, quien tuvo dos tapadas cinco estrellas, una ante Novero y otra ante Lucero. Talleres no pudo generar juego: Caixinha apostó por un mix de titulares y suplentes, pero nada le dio resultado y terminó tirando a la cancha a Julio Buffarini, quien volvió a jugar en la T tras 14 años y convirtió su penal en la tanda.

La primera etapa fue reñida y no tuvo un claro dominador. Sin embargo, Talleres se las arregló para tener las chances más claras por medio de Gastón Benavídez (remate peligroso antes del minuto de juego) y Enzo Díaz (cabezazo al travesaño a los 26′).

El complemento, en cambio, tuvo a Chaco For Ever como gran protagonista. El conjunto de la Primera Nacional asedió el arco de la T en varias oportunidades, pero la falta de puntería y un gran Alan Aguerre hicieron que el encuentro finalizara 0-0. Ya en los penales, ambos arqueros atajaron dos penales por lado. No obstante, los dirigidos por Daniel Cravero no pudieron acertarle al arco en otras dos oportunidades y Talleres se impuso por 4-3 con ejecución incluida de Julio Buffarini.

