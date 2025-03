FOR EVER NO ESTUVO FINO Y EMPATÓ SIN GOLES CON LA “FRAGATA”

Chaco For Ever dispuso de un par de situaciones claras para quedarse con todo, pero falló en la definición y terminó igualando 0 a 0 en su visita a Almirante Brown, por la séptima fecha del Torneo de Primera Nacional, Zona “B”, que se disputó en el estadio “Fragata Sarmiento” de Isidro Casanova, Buenos Aires.

El “Negro” se plantó para jugar de igual a igual frente a un rival urgido de puntos para salir de la incómoda situación en la que se encuentra en la tabla. La primera parte transcurrió sin mayores complicaciones en los arcos y con mucho tiempo de estudio.

En el segundo tiempo se vio lo mejor, porque los dos buscaron el desnivel. Imanol Enríquez pudo abrir la cuenta para los chaqueños a los 6’, tras una precisa habilitación de Brandon Obregón hacia el borde del área, pero al acomodarse para su perfil remató apresurado y contuvo Ramiro Martínez.

Era el momento de For Ever, que a los 13’ tuvo otra chance clara pero el fuerte disparo de media distancia de Leonardo Marinucci devolvió el travesaño; y a los 17’ fue David Valdez quien no pudo cabecear con comodidad y el balón llegó débil a las manos del arquero.

Al ver que el gol no llegaba y luego de un gran desgaste, el conjunto de Ricardo Pancaldo se replegó y con los cambios buscó explotar el contragolpe. A los 37’ el local tuvo la situación de mayor riesgo del partido, cuando Santiago Vera elevó su disparo desde el área chica, tras un centro al medio. Fue 0 a 0 que suma, para seguir transitoriamente en zona de Reducido, y en la próxima fecha volverá al “Gigante de la Avenida” ante los salteños de Central Norte.

Síntesis

-Almirante Brown 0: Ramiro Martínez; Enzo Cardozo, Patricio Pizarroa, Nahuel Iribarren y Tomás Villoldo; Diego García, Juan Manuel Vázquez, Tomás Almada y Gonzalo Flores; Santiago Gauna y Ramón González. D.T: Fabián Nardozza.

-Chaco For Ever 0: Gastón Canuto; Maximiliano Romero, David Valdez, Gino Barbieri y Mathías Silvera; Juan M. Carrizo, Santiago Úbeda, Brandon Obregón y Ramiro Fernández; Leonardo Marinucci e Imanol Enríquez. -D.T.: Ricardo Pancaldo.

Cambios: 14’ ST Matías Belloso por Diego García (AB); 18’ ST Franco Perinciolo por Bradon Obregón (FE); 18’ ST Brian Guerra por Imanol Enríquez (FE); 18’ ST Matías Romero por Ramiro Fernández (FE); 27’ ST Santiago Vera por Ramón González (AB); 38’ ST Robertino Seratto por Leonardo Marinucci (FE); 38’ ST Nazareno Bazán por Flores (AB); 38’ ST Santiago Villalba por Gauna (AB); 40’ ST Matías Ferrari por Juan M. Carrizo (FE).

Árbitro: Franco Acita

Asistentes: Javier Mihura y Mariano Cichetto

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

Estadio: “Fragata Sarmiento” (Club Almirante Brown, Buenos Aires).

FOTOS: Gentileza Gabriel Silva (Prensa Club Chaco For Ever)