FOR EVER DEBUTARÁ EL 1° DE ABRIL CONTRA DEFENSA Y JUSTICIA EN LA COPA ARGENTINA

Mientras avanza en la puesta a punto en el trabajo de pretemporada de cara a su próxima participación en la nueva edición de la Primera Nacional, Chaco For Ever conoció ayer la fecha de estreno en la Copa Argentina: será el miércoles 1°| de abril contra Defensa y Justicia en estadio y horario a confirmar.

El plantel albiengro se alista para afrontar una temporada exigente en la que intentará ser protagonista nuevamente.

El albinegro regresa a la competencia considerada la más federal del país luego de dos años. Y el adversario serpa el Halcón de Florencia Varela que fue el que lo eliminó en cuartos de final en octubre de 2023 cuando igualaron en un tanto y en la definición desde los doce pasos ganó Defensa por 7 a 6.

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer el cronograma de la primera ronda de la Copa Argentina, que se extenderá desde el próximo 18 de enero hasta comienzos de abril y que contará con un total de 32 partidos. Los 64 clubes involucrados buscarán la gloria en un torneo donde puede pasar cualquier cosa.

El debut estará a cargo del último campeón. Independiente Rivadavia de Mendoza, que se consagró ante Argentinos Juniors, iniciará la defensa del título el 18 de enero frente a Estudiantes de Caseros en Estadio La Pedrera de San Luis desde las 19.00.

Primera ronda

Domingo 18 de enero: 19.00 – Independiente Rivadavia vs. Estudiantes BA | Estadio La Pedrera (San Luis). 21.15 – Lanús vs. Sarmiento de La Banda | Estadio Ciudad de Caseros

Lunes 19 de enero: 21.15 – Estudiantes LP vs. Ituzaingó . Estadio Florencio Sola

Miércoles 21 de enero: 21.15 – Argentinos Juniors vs. Midland | La Fortaleza

Miércoles 4 de febrero: Platense vs. Argentino (Monte Maíz) | horario y estadio a confirmarTalleres de Córdoba vs. Argentino de Merlo | horario y estadio a confirmar

Jueves 5 de febrero: Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú . Barracas Central vs. Temperley.

Miércoles 11 de febrero: Central Córdoba (S.E.) vs. Gimnasia de Jujuy. Rosario Central vs. Sportivo Belgrano

Martes 17 de febrero: Aldosivi vs. San Miguel.Tigre vs. Claypole . River vs. Ciudad de Bolívar.

Martes 24 de febrero: Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy.

Miércoles 25 de febrero: San Martín de San Juan vs. Deportivo. Madryn. Godoy Cruz vs. Deportivo Morón.

Viernes 20 de marzo: San Lorenzo vs. Deportivo Rincón.

Miércoles 25 de marzo: Banfield vs. Real Pilar y Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas.

Viernes 27 de marzo: Belgrano vs. Atlético de Rafaela e Independiente vs. Atenas de Río Cuarto.

Sábado 28 de marzo: Racing vs. San Martín de Formosa

Domingo 29 de marzo: Newell´s vs. Acassuso y Huracán vs. Olimpo.

Martes 31 de marzo: Unión vs. Agropecuario.

Miércoles 1° de abril: Instituto vs. Atlanta y Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever.

Martes 7 de abril: Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán; Vélez vs. Deportivo Armenio y Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro.

Miércoles 8 de abril: Sarmiento vs. Tristán Suárez y Gimnasia LP vs. Camioneros.