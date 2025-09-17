FONTANA: LA FUNDACIÓN SOY CHACO LANZA UN CURSO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este jueves 18, comenzará en Fontana una nueva propuesta de capacitación gratuita en reparación de equipos informáticos, organizada por la Fundación Soy Chaco, en el marco del programa “Soy Chaco Trabajo”.

La presentación oficial estará a cargo de María Martina, directora ejecutiva de la Fundación, quien destacó que la iniciativa busca “brindar herramientas concretas para la inserción laboral y el fortalecimiento de la formación técnica en la provincia”.

El curso contará con la participación de los disertantes Miro Matías, Sergio Di Blasio y Jorge Miró, profesionales con amplia experiencia en tecnología y reparación de dispositivos informáticos, que compartirán sus conocimientos con los inscriptos.

Desde la Fundación se invita a toda la comunidad de Fontana a participar e inscribirse a través del link y el número de teléfono que se publicará en las redes sociales oficiales.

Con este tipo de capacitaciones, la Fundación Soy Chaco reafirma su compromiso con la generación de oportunidades laborales y el desarrollo de competencias técnicas en todo el territorio provincial.

