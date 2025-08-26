FESTEJO DÍA DEL NIÑO EN EL QUEMADO GRANDE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Teatro Municipal acompañó con alegría a los niños de la EEP N°1042 del Paraje El Quemado Grande y sus Anexos, compartiendo junto a su directora, Mariela Alegre, docentes, padres y toda la comunidad educativa una jornada colmada de juegos, risas y diversión .

Durante la celebración no faltó el tradicional chocolate , que hizo de esta jornada un encuentro aún más especial.

Este festejo reafirma el compromiso de la Municipalidad de seguir acompañando a nuestra niñez , generando espacios de contención, cultura y alegría que fortalecen a las familias y a toda la comunidad .

El arte y la cultura son pilares fundamentales para el desarrollo integral de nuestros niños , busca abrir puertas a la creatividad, la expresión y los sueños de los más pequeños .

Felicitaciones a toda la comunidad educativa por tan hermoso agasajo!

