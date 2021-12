FABIÁN GIANOLA SERÁ INDAGADO POR ABUSO SEXUAL

El actor podría ser detenido de forma preventiva, tras recibir acusaciones graves por parte de una locutora y una actriz que trabajaron con él.

El actor Fabián Gianola fue citado a declarar el próximo viernes, tras ser denunciado por los delitos de abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal, realizadas por Viviana Aguirre y Fernanda Meneses. La decisión fue tomada por la jueza en lo criminal y correccional, Ángeles Mariana Gómez Maiorano, luego de un pedido de la fiscal Mariela Labozzetta.

Así lo confirmaron en Nosotros a la mañana (eltrece) y mostraron la citación correspondiente. En el programa también detallaron que la fiscalía estaría planeando pedir la detención del actor hasta que la situación se resuelva.

En diálogo con el programa, una de las denunciantes, Viviana Aguirre disparó contra el actor. “Estoy muy contenta de que se esté haciendo Justicia. Para mi es muy grave que una persona tenga doble personalidad”, dijo.

Y agregó: “La persona que lo vivió en carne propia fui yo y no voy a dejar que esto quede impune. En lo personal (por Gianola) es una basura. Es un tipo que no quiero ver nunca más en la vida y lamento haberlo conocido”.

La denuncia de Viviana Aguirre

La locutora se refirió a uno de los momentos que vivió con el actor mientras trabajaba con él en Radio Colonia. “En pleno aire te manoseaba. Él era el toquetón que te agarraba fuerte y te toca las partes con las manos. Al principio era como que te acariciaba la espalda, pero después era otra cosa. Iba avanzando a medida de que una no le ponía los límites. Me gustaba ir a trabajar, pero la pasaba mal. Tenía que correr la cara cuando me daba un beso, y me lo daba en la oreja, en el cuello”, detalló en el programa radial El Show del Espectáculo (Urbana BA).

«En 2011, cuando esta mujer (Aguirre) se estaba separando, aprovechando la vulnerabilidad emocional de esta mujer, Fabián Gianola la sometió sexualmente. Hubo un aprovechamiento, una negativa de la mujer», se indicó en la denuncia.

La denuncia de Fernanda Meneses

La otra denuncia por abuso con acceso carnal fue realizada por la actriz Fernanda Meneses, en mayo de 2019 y remitía a un hecho ocurrido en 2015, cuando ambos compartían cartel en la obra «El Kiosquito de Fabián». Allí, según se indicó en la denuncia, Meneses aseguró que Gianola le «puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director».

En otra de las ocasiones, la acosó, enfrente de su pareja y hasta delante de las maquilladoras. En esa oportunidad, ella salió corriendo y llorando: «Me tocó, me sonrió y me dijo que estaba más flaca».

La última vez que lo habría intentado, la llamó a su camarín, forcejeó con ella para besarla; lo consiguió y terminó despedida del ciclo «Hoy ganás vos», aprovechando su posición jerárquica, según Meneses.

El actor acusado contrató los servicios del doctor Juan Pablo Fioribello, quien defendió a Moria Casán y a Andrea del Boca, y en su descargo aseguró que todo se trataba de una mentira «con el único fin» de extorsionarlo.

Relacionado