Este fin de semana, se llevó a cabo en la 94° Expo Rural en Margarita Belén, una importante muestra del desarrollo agropecuario y ganadero, industrial, comercial y de servicios de la provincia del Chaco. El ministro de la Producción, Oscar Dudik, felicitó este evento del que participó este fin de semana y que se llevó a cabo con mucho éxito pese a las inclemencias del tiempo.

“La verdad que tuvo un buen marco de participación de productores, de cabañas. La verdad es que estuvo muy lindo”, destacó el funcionario en diálogo con CIUDAD TV.

“Yo decía que la lluvia pudo haber perjudicado un poco la exposición, pero no deja de ser una situación totalmente favorable para la producción. Que se produzcan lluvias en esta época del año, no solo beneficia al sector agrícola sino al sector ganadero. Creo que todos estamos contentos ante ese escenario que parece adverso pero, para nosotros, los que tratamos de acompañar al campo, es muy importante”, recalcó.

“Viene lloviendo en todo el invierno, con lo cual se pudo consolidar una muy buena cantidad de hectáreas sembradas en trigo, de girasol en muy buen estado. No soluciona aún el problema del campo, pero te carga energía y te hace mirar el futuro con optimismo. Y, por lado, la lluvia también trae beneficios para el sector ganadero, las aguadas, las pasturas”, sostuvo.

Para el ministro, ante tantas adversidades, “que la lluvia se haga presente en condición extraordinaria en una época del año que no es común termina siendo una gran medida económica que nos da la naturaleza”.

Destacó que ya bajando los telones de esta importante exposición rural en Margarita Belén, este lunes se lanzó una nueva edición de AGRONEA en Pampa del Infierno. “Justamente tiene que ver con ese optimismo, acompañamos a la intendente de Pampa del Infierno, Glenda Seifert y AGRONEA Producciones que son los responsables de llevar adelante esta segunda edición en un lugar muy importante del territorio provincial, en el corazón productivo de la nueva frontera agrícola- agropecuaria. Está garantizada la participación de muchos expositores, de los productores, del público en general que a partir de esa exposición podrá tener a disposición las últimas tecnologías en materia de maquinaria, la participación de industrias chaqueños y, lógicamente, acercar el conocimiento y la información a nuestros productores a partir de estos eventos”.

Dudik destacó que estos eventos “terminan siendo escenarios de encuentro entre el productor, los expositores, los empresarios, los cabañeros. En ese intercambio, siempre termina siendo favorecido el productor, su familia, la provincia y la producción”.

Habló de un momento complicado, “de turbulencias desde el punto de vista económico, político, también climático a comienzos de año; pero siempre pensando que aún en las adversidades tenemos que estar presentes el productor, el empresario y nosotros como estado acompañando”.

FUENTE: CHACO DIA POR DIA