ESTUDIANTES DE LA UNNE EN LA CUMBRE GLOBAL DE ALCALDES DE C40 SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

Entre este 19 y el 21 de octubre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibirá a más de 100 alcaldes de las principales ciudades del mundo, delegados internacionales, intendentes locales, filántropos, jóvenes y reconocidos expertos que participarán de la Cumbre Global de Alcaldes de C40 donde discutirán acerca del cambio climático, sus efectos y el rol que tienen los gobiernos locales en la lucha para enfrentarlo. En esta oportunidad, dos estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste participarán del importante evento que se realiza cada tres años.

Deborah Lisset Iserre, tiene 25 años, nació en Río Gallegos y actualmente reside en Corrientes, capital. Está cursando el cuarto año de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de la UNNE y es una de las estudiantes que estará presente en la cumbre. Se postuló para participar a través de la organización “Correntinos contra el Cambio Climático”, de la cual forma parte, y quedó seleccionada. “Durante el evento voy a ser parte del Foro Federal Urbano y también de la delegación Joven Argentina de la Cumbre del C40”, detalló Iserre acerca de su participación. Sobre el valor que tiene para ella, señaló: “es muy importante porque voy a poder informarme y conocer distintos proyectos que ya se llevan a cabo en distintas ciudades del mundo, para que puedan ser más sostenibles y mitigar los efectos del cambio climático”. Además, indicó que es una gran oportunidad para conocer a jóvenes del país y del mundo que luchan por la misma causa y que se pueden generar alianzas estratégicas para enfrentar las crisis climáticas.

Contó que es la primera vez que participa de un evento de estas características: “Tengo mucha incertidumbre porque no sé con qué me voy a encontrar, pero estoy muy emocionada por descubrirlo y también espero que realmente sean escuchadas las voces de los jóvenes”. “Espero que los líderes políticos y empresariales se comprometan realmente con esta causa y tomen acciones concretas y que no quede solo en un debate o un encuentro, sino que se definan políticas públicas”, remarcó la estudiante de la UNNE.

Débora ya participa de las actividades que se desarrollan el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. Consultada acerca del valor del evento en lo personal, indicó: “creo que va a aportar a mi formación académica porque como estudio Ciencias Biológicas y la cumbre trata sobre Cambio Climático, tiene mucha relación y además habrá varios especialistas hablando sobre este tema”.

Cinthya Robles también participará de este importante evento. Tiene 19 años, es oriunda de la ciudad de Resistencia y está terminando el segundo año del Profesorado y Licenciatura en Historia de la UNNE. Ella forma parte de dos organizaciones socio-ambientales, Agenda Ambiental Argentina y Alianza por el Clima y es a través de una de esta última que se inscribió para participar de la cumbre y salió seleccionada.

“Había que hacer una postulación y no todos quedaron, creo que fuimos seleccionadas unas 20 personas aproximadamente en todo el país”, detalló. Contó que, durante el evento, tendrá una participación activa: “no solo vamos a ir los jóvenes que fuimos seleccionados en representación de la Argentina y de nuestras provincias, sino que vamos a tener espacios de debates con activistas, empresarios y los alcaldes de más de 100 ciudades del mundo”.

“Vamos a poder plantear nuestras problemáticas y a través de esto poder llegar a soluciones concretas para que se pueda accionar”, destacó Robles. En su caso, le tocará trabajar durante la cumbre sobre los ejes “Ciudad Sostenible” y “Financiamiento Verde”.

“Tengo una gran responsabilidad, en el sentido que soy la única persona del Chaco que participa y es importante que cuando vuelva se puedan abrir espacios de debates, de información y de concientización para que la ciudadanía pueda expresarse por estos problemas”, agregó.

Con respecto a las expectativas que tiene sobre la cumbre, indicó: “Espero que se empiece a accionar y no quede solo en palabras después del evento, que realmente aprovechemos esta gran oportunidad”. En cuanto al impacto que esta experiencia puede tener para su formación, expresó: “Como estudiante de Historia abarcamos un montón de temas sociales y también tuve varias materias donde los profesores lo vincularon con lo ambiental, por eso me va a servir mucho lo que vea en la cumbre”.

“Es importante tener una perspectiva más amplia y no solo de lo actual, sino saber lo que pasó con estos temas en el pasado, cómo se daban las actividades extractivistas, las luchas sociales y demás”, explicó Robles. “Creo que esta participación me aportará bastante a la carrera, sobre todo el hecho de poder vincular lo social y lo ambiental, ver cómo afecta a las personas y cómo se dieron estos procesos”, aseguró.

Cumbre Mundial

Desde este miércoles y hasta el viernes, se llevará adelante esta importante Cumbre que se desarrollará en el Centro de Convenciones de la Ciudad y reunirá a alcaldes de ciudades globales y regionales, líderes empresariales, filántropos, activistas, jóvenes líderes y científicos para compartir ideas audaces, mostrar soluciones innovadoras y unirse para crear un futuro sostenible, próspero y equitativo.

Bajo el lema “Unidos en acción”, en la Cumbre se debatirán tres ejes climáticos centrales: recuperación verde, justa e inclusiva con creación de empleo; ciudades del bienestar; y financiamiento verde, con especial foco en América Latina. El debate intentará concluir y firmar el Consenso Buenos Aires, un documento con metas de creación de empleos verdes, y de financiamiento para proyectos urbanos destinados a luchar contra el cambio climático.

El encuentro también incluirá un Foro Urbano Federal, en el que 100 ciudades argentinas trabajarán en una declaración de compromisos para mitigar las emisiones de dióxido de carbono. Actualmente, ya confirmaron su participación los intendentes de Lanús, 3 de Febrero, La Plata, Mendoza, Vicente López, Rosario, General Pueyrredón, Neuquén y Córdoba, entre otros.

Fuente: Unne

