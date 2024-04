ESTE LUNES HABRÁ UN ECLIPSE SOLAR TOTAL ¿PODRÁ VERSE DESDE ARGENTINA?

Los expertos recomiendan no perderse este fenómeno, ya que no volverá a verse un eclipse solar total en esta zona, hasta abril de 2044.

Por primera vez en seis años, habrá un nuevo eclipse solar total, es decir, que la Luna pase entre la Tierra y el Sol y lo tape completamente, produciendo así un oscurecimiento en el cielo en plena luz del día.

Los expertos recomiendan no perderse este fenómeno, ya que no volverá a verse un eclipse solar total en esta zona, hasta abril de 2044. Y es muy importante que quienes deseen verlo tomen las precauciones adecuadas, no se recomienda hacerlo a través de ningún dispositivo óptico sin filtro.

El eclipse total solar de este año se podrá ver solamente desde distintos puntos de América del Norte y se espera que suceda este lunes 8 de abril. El horario dependerá de la zona desde se lo vea.

Este fenómeno astronómico no podrá verse desde Argentina. Sí lo será en México, Canadá y más de 10 estados de Estados Unidos.

Por otro lado, se producirá un eclipse solar parcial en forma de medialuna en 49 estados de Estados Unidos.

El eclipse estará primero en la zona del océano Pacífico Sur y continuará por Norteamérica. La costa mexicana del Pacífico será el primer punto en el que se vea el evento astrológico.

La NASA advirtió que nunca debe verse un eclipse solar sin protección ocular especializada, ya que puede generar daños severos a la visión. Tampoco se debe mirar a través de una cámara fotográfica, binoculares o telescopios que no poseen filtro especial.