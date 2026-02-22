Esta mañana CINCO PERSONAS RESULTARON HERIDAS TRAS UN VUELCO EN LA RUTA NACIONAL 16

Ocurrió esta mañana cerca del acceso a Laguna Blanca. El conductor habría perdido el control del vehículo.

Un grave accidente de tránsito se registró este domingo, alrededor de las 07:50 horas, sobre el kilómetro 45 de la Ruta Nacional N° 16. Un automóvil Renault Sandero, color beige, terminó volcado sobre su lateral derecho con importantes daños materiales tras una maniobra brusca en la calzada.

Al arribar el personal policial de la Comisaría de Laguna Blanca, constataron que en el vehículo viajaban cinco ocupantes, entre ellos un menor de edad.

Estado de salud de los ocupantes

Personal médico que acudió al lugar asistió a los pasajeros. Los reportes preliminares indicaron que:

• Dos de los adultos presentaron cortes en la zona del cuero cabelludo y la frente.

• Otros dos ocupantes resultaron con hematomas múltiples y escoriaciones varias.

• Un menor de 7 años, afortunadamente, resultó ileso.

Debido a la magnitud de los golpes, cuatro de los accidentados fueron trasladados en ambulancia hacia el hospital de la localidad de Makallé para recibir una atención de mayor complejidad y realizar los estudios pertinentes.

En el lugar trabajaron efectivos de la jurisdicción y personal sanitario para asegurar la zona y asistir a las víctimas.

