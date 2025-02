ESCÁNDALO CRIPTO: ¿JAVIER MILEI PLAGIÓ A CRISTINA KIRCHNER PARA DEFENDERSE?

«, aseguró el Presidente, en referencia a lassobre periodistas que recibieron sobres con dinero de la política.

En tanto, en Instagram, donde el mandatario no duda en compartir imágenes hechas con IA o Canva, quizás más «simpáticas», buscó llegarle al corazón de sus votantes con una foto editada en la que aparece él mismo, junto a una frase que es casi textual a la que utilizó tiempo atrás Cristina Kirchner para alertar a los argentinos.

«No vienen por mí, vienen por vos, yo estoy en el medio», dice el texto junto a la imagen de un Milei aparentemente pensativo. Acompañó el posteo con su clásico «viva la libertad, carajo».

La frase elegida por el mandatario enseguida trajo al recuerdo a un textual de la expresidenta. El martes 23 agosto 2022 hizo un vehemente descargo de una hora y media por la Causa Vialidad, luego de que la fiscalía pidiera 12 años de cárcel en su contra, donde alertó: «No vienen por mí, vienen por ustedes».

“No les importa nada, van por todo, pero no por mí. Se los dije una vez antes de irme como Presidenta: no vienen por mí, vienen por ustedes, por los salarios, los derechos de los trabajadores, de los jubilados, del endeudamiento. Vienen y vinieron por eso, y por eso hoy todavía estamos pagando esas consecuencias”, sostuvo entonces la expresidenta.

¿Javier Milei plagió a Cristina Kirchner? Seguramente, no faltará el seguidor libertario que pueda argumentar que fue adrede o que se trató de un «baiteo» del Jefe de Estado.