EN UNA CARTA ABIERTA, POLINI SE PRESENTÓ COMO CANDIDATO Y PIDE A QUIENES PIENSAN COMO ÉL QUE LE ESCRIBAN

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080. –

Varios dirigentes radicales ya comenzaron a pavimentar su camino de cara al 2023 con el objetivo puesto en la gobernación y uno de ellos es Juan Carlos Polini, presidente de la UCR provincial y uno de los referentes del movimiento interno Convergencia Social.

Polini fue uno de los nombrados por Ángel Rozas como posible candidato de la línea interna que lidera, aunque el ex gobernador agregó a ese pelotón a Víctor Zimmermann y Carim Peche y afirmó que «en mayo debe estar en la calle».

Juan Carlos Polini se adelantó y ya no oculta ni maquilla sus intenciones. Ahora de forma epistolar reafirmó que trabaja por la candidatura de cara al año que viene.

«Nací hace 53 años en el sudoeste chaqueño. Fui a estudiar a Córdoba y volví a mi ciudad donde creé una cadena de farmacias regional de la cual me siento muy orgulloso. Hoy sigo cumpliendo otros de mis sueños, como productor y empresario agropecuario«, comenzó Polini con una carta abierta y agregó que «mis padres me enseñaron que esto se consigue con esfuerzo y sacrificio».

El diputado nacional dijo que «también creo que debemos involucrarnos en la política. Pienso que es una herramienta formidable para servir al otro y mejorarle la vida a la gente». Repasó que «desde que decidí participar, ya tuve el honor de ser elegido intendente de Coronel Du Graty en dos oportunidades y hace pocos meses soy Diputado Nacional por la provincia del Chaco«.

«Aprendí muchísimo. Sigo aprendiendo día a día en el contacto con la gente», afirmó.

En ese sentido, lanzó: «Con toda humildad y con el convencimiento de que puedo aportar a la provincia una forma distinta de hacer política, he decidido trabajar a partir de ahora para gobernar el Chaco, buscando soluciones a los problemas de la provincia sin importar el partido, color, religión que uno sea«.

A su vez aseguró que «no soy un político profesional ni vivo de la política. Cuando termine mi mandato como gobernador, volveré a mi pueblo a seguir mi vida «.

«Ya es el momento que quienes queremos al Chaco nos unamos para resolver los problemas que más nos duelen… la pobreza, la falta de trabajo, la inseguridad, la falta de futuro para nuestros hijos«, planteó Polini y expresó que «quienes gobiernan la provincia hace 15 años ya han dado todo lo que tenían para dar y no pudieron. Veo con dolor como nuestra provincia ha retrocedido en todos los aspectos: más pobreza, más desempleo, más impuestos, más corrupción. Menos educación, menos salud, menos seguridad«.

«La situación no da para más. La gente no aguanta más. Llegó la hora de cambiar«, manifestó el también presidente de la UCR chaqueña.

Polini agregó: «Me comprometo a trabajar para lograr una verdadera paz social, donde todos los chaqueños nos sintamos representados por la política y podamos trabajar juntos para resolver los problemas de la gente. Sé que no es fácil, pero creo en el camino del diálogo y la búsqueda de acuerdos. Creo que hay que gobernar para todos y no solo para los que te votan«.

«Si pensás lo mismo que yo, escribime a juancarlos@polini.com.ar o dejame tus datos en sumate y me pondré en contacto con vos«, cerró llamando a militantes a sumarse.

Cabe recordar que dentro del radicalismo el que también avanza con su candidatura es Gerardo Cipolini, aunque por la vereda –interna- de enfrente a Polini.

Relacionado