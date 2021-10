EN SÁENZ PEÑA, PEPPO SE COMPROMETIÓ A TRABAJAR “POR UN GRAN TRIUNFO DEL FRENTE DE TODOS”

Organizado por su espacio político ‘Todos Unidos’, Domingo Peppo arribo a la Ciudad Termal en la jornada de este sábado para compartir una reunión política con dirigentes, afiliados, militantes , intendentes y ex intendentes de distintas , se contó con la presencia del diputado Juan Manuel Pedrini

“Estamos contentos de poder estar en Sáenz Peña, extrañaba recorrer el Chaco y estar en contacto con la gente”, comenzó diciendo el actual Embajador de Argentina en Paraguay. “Venimos a aportar nuestro granito de arena a la recuperación del Frente de Todos y poder ser parte de un gran triunfo electoral”, señaló Peppo.

Al referirse a las PASO dijo que el PJ se encontraba ante un escenario electoral particular luego de las elecciones. “Tuvimos un mensaje de la sociedad que nos permite rectificar y ese es un poco el objetivo de Todos Unidos, el dar un contundente – no solo de apoyo – sino también una reflexión hacia ese sector de la ciudadanía que no nos votó”.

Reconoció que dentro de lo que fueron las elecciones pasadas, “hay cientos de ciudadanos que no nos votaron y creo que ahí es donde tenemos que decirle a ese ciudadano que nos acompañaba antes, que nos votaron siempre, en muchos casos son compañeros, independientes y ciudadanos que siempre ven el Frente de Todos como instrumento de cambio y de mejora de su calidad de vida”

Dijo Peppo que, como espacio político, “siempre estamos bajo una base de 50 o 55%, y hay un 40% que no nos vota nunca, pero se beneficia con las políticas sociales y políticas públicas que llevamos adelante”. ”Entonces parece que es a ellos a los que tenemos que decirles que estamos preocupados por lo que pasa , entendemos lo que ocurre y eso es un poco lo que vengo a decirles en este encuentro”, señaló el exgobernador.

Minutos previo al inicio del acto en un salón de fiestas en las afueras de la ciudad, Domingo Peppo se comprometió a “trabajar para recuperar esos votos y lograr ese triunfo necesario. La opción que tenemos enfrente es la de Cambiemos y la vivimos, tenemos que tener memoria, porque fueron nefastas para el país y para la provincia. A mí me tocó como gobernador”.

Destacó la amplia movilización que cuenta el Frente de Todos, y pidió que se lo haga con “humildad, con tranquilidad, con el tiempo necesario para decirle a ese ciudadano que nos votó y al que nos acompaña también, que se quede tranquilo que nos vamos a ocupar de su situación. Llegó ese mensaje, así lo sintió el presidente y el gobernador, y así lo sentimos todos y hoy es lo que queremos hacer”.