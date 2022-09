EN PRIMERA PERSONA UNA CHAQUEÑA RELATA CÓMO SE VIVE EN QATAR Y QUÉ DEBEN TENER EN CUENTA QUIENES VAYAN AL MUNDIAL

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

María Belén Costa es una chaqueña que, con apenas 24 años, se radicó en Qatar. Lugar que hoy se lleva todas las miradas por ser la sede del próximo Mundial de Fútbol de la FIFA. Pero, además de los 13,809 km de distancia que nos separan, también existen diferencias culturales, sociales, políticas, y sin duda, económicas -el ingreso nacional de Qatar deriva principalmente de las exportaciones de petróleo y gas natural-. Ocasionalmente se encuentra hoy en Italia. En primera persona, la chaqueña contó cuáles son esas diferencias, qué está permitido y qué no, y brindó detalles de cómo se vive en Oriente.

El país está experimentando un período de liberalización y modernización iniciado en el reinado del emir Hamad Al Thani, y que continúa el emir actual Tamim bin Hamad Al Thani. Según contó María en una entrevista por Radio Facundo Qurioga “se va como abriendo un poquito al mundo, más occidental” y quienes siguen al jeque “están muy emocionados por recibir esta cantidad de gente”.

En ese marco, con la llegada masiva de turistas, algunos cataríes esperan su llegada con los brazos abiertos y otros, no tanto. Sin embargo, María resumió: «Creo que ellos están contentos de poder recibir un evento tan grande como es el Mundial y de poder también ser parte de lo que es el mundo occidental y ver distintas culturas”.

Y profundizó: “Hay gente local que sigue una rama que es un poquito más cerrada y que capaz les choca un poquito el tema cultural y de la cantidad de gente que va a llegar y que mantienen otras religiones, pero lo van a tener que aceptar porque es una orden de Estado”. A su vez, contó que, “también hay ramas un poquito más liberales que son las que por ahí siguen al nuevo Emir, digamos nuestro nuevo jeque que son los que están muy emocionados por recibir esta cantidad de gente y ser algo así como ‘host’, para los expatriados que van a arribar al país”.

Es por ello que María brindó recomendaciones para los argentinos que vayan a ver el Mundial, e hizo hincapié en dos básicas: no beber alcohol en la vía pública y, en el caso de los hombres, no andar con el torso desnudo. Asimismo, María resumió de una manera muy precisa lo que no se debe hacer y lo que sí: “Las cosas que se hacen en un Mundial común, no las hagan, eso sería todo”. Además, con gran respeto hacia su nuevo hogar, señaló la importancia de respetar la cultura del otro, algo que también podría servir de guía para turistas.

María insistó en que “no tomen alcohol en la vía pública”, porque en Qatar está prohibido. Sin embargo, explicó que hay una credencial emitida por la FIFA para ingresar al país y que con esa podrán comprar alcohol los turistas, además comentó que se abrirán dos sitios para proveerlos. Además, María resaltó las tantas cualidades argentinas y recomendó, “no anden sin remera en la vía pública, o sea, siempre respetando la cultura del otro y esa cultura lleva a la prohibición del alcohol”.

Asimismo, hizo hincapié en el accionar policial y las consecuencias que podría acarrear el incumplir alguna de sus normas y leyes: “Ante un acto como andar con el torso desnudo o tomar alcohol en la vía pública, la policía no tiene contemplaciones. No les va a temblar el pulso si te tienen que echar del país eso está clarísimo”.

Por otro lado, recomendó inmiscuirse en su cultura: “Traten de hacer las cosas típicas del país como ir al desierto, hacer tour de las 4×4, ir a los museos. Me parece que tiene cosas muy atractivas para el turismo y que portando esa tarjeta “Hayya Card» creo que van a tener beneficios ya que están en el país».

SER MUJER Y VIVIR EN QATAR

Si bien las restricciones hacia las mujeres en Qatar distan mucho de las costumbres occidentales, desde la llegada de la jequesa Mozah, quien ha sido una gran defensora de los derechos de las mujeres, estas han logrado significativos avances legales y sociales desde los años 90.

“Fue evolucionando de a poquito, por lo menos desde que yo llegué (hace 4 años). Era algo más estricto el tema de mostrar los hombros, las rodillas, estaban en proceso de construcción algunos barrios que ahora están terminados y que podes andar el short y remera o musculosa tranquilamente, pero se va como abriendo un poquito al mundo, más occidental, pero sí hay que respetar la vestimenta en lugares públicos o que tiene mucha cultura para ellos”.

Sin embargo, con sus maravillosas autopistas, llegar a un destino es “tan rápido que tenés que controlar tu vestimenta cerca de las mezquitas” contó María e indicó que hay controles incluso en edificios públicos, o en los shoppings, “por ahí es donde más acuden los locales y donde uno intenta cuidarse, por lo menos yo que vivo ahí”.

“Antes de ingresar a los edificios públicos hay controles. Hay paneles e imágenes enormes donde te dicen cómo tenés que entrar vestido, así que es casi imposible, o sea, desde que llegas al ‘parquin’ y ves cómo tenes que entrar, que es el famoso ‘dress code’ ya sabes que no vas a poder entrar. Si estás mostrando los hombros o las rodillas mejor andate a tu casa a cambiarte y volvé”.

“Los que vivimos en Qatar tratamos de cuidarnos, cuando se nota que sos muy turista sí porque hay unas como unas escalas que se hacen de un turismo de 24 horas en el país donde sí te das cuenta que están de paso y no pasa nada, por eso reitero que, los que vivimos ahí tratamos -como ya sabemos cómo es- de cuidarnos un poco más, que no quiere decir que si un día yo quiero salir a hacer actividades físicas me van a controlar, pero me ha pasado de ir al supermercado con musculosa y que me digan ‘cubrirte por favor’”, concluyó.

CUÁNTO SALE VIVIR EN QATAR

La vida en Qatar es cara. La argentina hizo una simple comparación y con ello ya se pueden hacer los cálculos. “En Italia –a donde suele viajar ocasionalmente- por ahí salimos a comer, o nos compramos una cerveza o lo que sea, nos damos cuenta que en Qatar pagamos unas 10 veces más, por ejemplo, con el fernet que es algo bien argentino, en Qatar pagamos algo así como 60/70 euros una botella de fernet; en Italia vale 13 euros; y en Argentina 1500 pesos”.

Aclaró, asimismo, que están “mucho mejor” remunerados y contó algunas políticas para los trabajadores. “El empleador que te contrata te da, por lo general, un lugar donde vivir y si no te da lugar para vivir, te da un porcentaje de plata para que vos te puedas alquilar y en la mayoría de los departamentos no se pagan los servicios porque están subvencionados por el Estado. El Estado se hace cargo -en la mayoría de los trabajos- por eso si hay alguien que se va a trabajar para allá y tiene un contrato, está bueno que lo vea y esos tips los tengan en cuenta”.

EL LUGAR “MAS SEGURO DEL MUNDO”

Directamente los hechos delictivos cotidianos de la Argentina, en Qatar no existen. María contó “Qatar es de lo más seguro del mundo. Te doy un ejemplo, nosotros en verano cuando tenemos que hacer un trámite, bajamos de la camioneta la dejamos prendida con el aire acondicionado, hacemos el trámite, volvemos al auto y después nos vamos a nuestra casa”, recordó -y comparó con Chaco, “cuando voy a Resistencia que llevo mi cartera las cosas de la bebé, dejo en el auto y cuando bajo mi mamá a mi papá, mi hermana, bueno, vos sos bo…me dicen, cómo dejaste en el auto nos van a romper el vidrio. Yo acostumbrada a otra cosa. Lo mismo para por ejemplo en el shopping para reservar una mesa”.

“Dejás el celular y te vas a pedir tu comida y volves; en el baño público dejas la cartera en la antesala, entrás al baño y salís. Los que vayan pueden estar súper tranquilos”, cerró.

