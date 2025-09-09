EN MEDIO DEL CONFLICTO CON ESTADOS UNIDOS, MADURO ADELANTÓ NUEVAMENTE LA NAVIDAD EN VENEZUELA: CUÁNDO SE CELEBRA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El presidente de Venezuela confirmó que nuevamente se celebrará este evento antes de diciembre, algo que ya ocurrió en 2024.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: REUTERS

En medio de las tensiones con Estados Unidos, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, confirmó que adelantará nuevamente la navidad en su país. Este evento comenzará el próximo 1 de octubre por “decreto”, como ya ocurrió en otras oportunidades.

“Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien, para la economía, para la cultura, para la alegría, la felicidad, y vamos a decretar (que) desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también”, expresó durante su programa “Con Maduro +”.

Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela

Según su visión, anticipar las fiestas de diciembre es una forma de “defender” el “derecho a la felicidad, a la alegría”. Maduro sumó que “nada ni nadie en este mundo” le puede “quitar” al país esa posibilidad. A pesar de las críticas internacionales, considera al 2025 como “un año bueno” y “bonito” y de “avance” en todas las áreas.

“De las dificultades ha surgido lo mejor de nosotros, la capacidad de rehacernos y de reconstruirnos y de hacernos de nuevo”, expresó.

Nicolás Maduro, Venezuela. Foto: Reuters /Gaby Oraa

El presidente venezolano ha decretado el “adelanto” de la Navidad en varias oportunidades desde que llegó al poder en 2013. El 2 de septiembre del año pasado, Maduro también anticipó la fiesta navideña “en homenaje” y “en agradecimiento” a los venezolanos luego de las presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), integrado por rectores afines al chavismo, proclamó su victoria en los comicios, pese a las denuncias de fraude de la oposición mayoritaria, lo cual desató una crisis política en el país.

Actualmente, afronta un nuevo conflicto con Estados Unidos. Washington hizo un despliegue militar sobre las aguas del Caribe, a modo de advertencia a Caracas.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, NA

“A Venezuela nadie la va a humillar, no vamos a aceptar la humillación del imperio gringo (…) Ninguna generación de venezolanos se va a humillar al imperio gringo. Jamás. Ni hoy ni nunca”, mencionó este lunes Nicolás Maduro en la escalada de tensión.

