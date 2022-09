EN EL 44° ANIVERSARIO DE FUERTE ESPERANZA, RACH QUIROGA DESTACÓ LAS INVERSIONES Y LOS AVANCES DE OBRAS RELEVANTES

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

La vicegobernadora y la intendenta Ortega encabezaron el acto central junto a la comunidad. Además, recorrieron y verificaron el desarrollo de obras como la construcción del Punto Digital, el Centro de Desarrollo Infantil, la planta del acueducto y el avance de 20 viviendas.

Con el desarrollo y la ejecución de múltiples obras, la comunidad de Fuerte Esperanza celebró este viernes el 44° aniversario de la localidad. El acto central fue encabezado por la vicegobernadora Analía Rach Quiroga y la intendenta Inés Ortega. Durante la jornada, la mandataria provincial, a cargo del Ejecutivo chaqueño, recorrió y verificó los avances de obras relevantes para la localidad, como el Punto Digital (próximo a inaugurarse), el Centro de Desarrollo Infantil, planta del acueducto, conexiones domiciliarias y la construcción de 20 viviendas.

“Es una alegría enorme estar junto a la comunidad celebrando este nuevo aniversario”, señaló Rach Quiroga, quien destacó los “grandes avances” que se ven reflejados en una localidad “que cuenta con una gestión municipal comprometida, con una intendenta que lidera equipos de trabajo y que tiene un sentido de pertenencia que fortalece sus vínculos pertenencia y el amor por su pueblo”, agregó la vicegobernadora.

Estuvieron presentes en el acto, la ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible, Marta Soneira; la directora de Finanzas de la Fundación Chaco Solidario, Mariela Guerra; el intendente de Juan José Castelli, Pío Sander, el diputado provincial Jaime Parra Moreno, ex intendentes municipales como Isabel Duarte y Celso Mercado, vecinas y vecinas, funcionarios y funcionarias municipales, representantes de instituciones, entre otros.

Obras de relevancia

La jornada se inició con una recorrida por diferentes obras que se ejecutan en la localidad. En primer término, Rach Quiroga, la intendenta Ortega, acompañadas de funcionarios y funcionarias, recorrieron la emblemática obra del acueducto, financiada por el Banco Mundial, con el agua potable llegando desde Misión Nueva Pompeya. La mandataria provincial destacó que, para el año próximo, cuando se completen las conexiones domiciliarias y se finalice la obra, los habitantes de Fuerte Esperanza “tendrán acceso al agua potable en cantidad y calidad, un derecho humano fundamental de todos los chaqueños y todas las chaqueñas”.

Asimismo, valoró que, al igual que la pavimentación de las rutas de El Impenetrable, se trata de “una inversión enorme, que no sería posible sin la gestión que ha llevado adelante el gobernador Jorge Capitanich, con organismos internacionales que financian estas obras”, señaló.

Hay que recordar que, desde el inicio de la actual gestión, uno de los ejes del Gobierno provincial es elevar la calidad de vida de chaqueñas y chaqueños de todo el territorio, pero haciendo un fuerte hincapié en las y los pobladores de El Impenetrable, “una de las prioridades de la agenda provincial de trabajo”, señaló.

Durante la recorrida por obras de pavimentación, aseguró que “conectar a todo El Impenetrable con rutas pavimentadas es, sin lugar a dudas, la obra más significativa de la democracia argentina de relación histórica con los pueblos del norte que han sido postergados durante años décadas”.

En cuanto al punto digital, recordó que se trata de una política pública articulada con el Gobierno Nacional, “para garantizar los derechos y el acceso a derechos de todos y todas”. En esa línea enfatizó que el Punto Digital es “para achicar la brecha digital, para garantizar el acceso al derecho de la comunicación, de acceder a la informática de todos los chaqueños y las chaqueñas”.

Previo al acto, Rach Quiroga y Ortega también constataron el estado de la obra del Centro de Desarrollo Infantil de Fuerte Esperanza, adelantando su pronta inauguración, refiriéndose a la importancia de estos espacios que tiene como objetivo la atención de los primeros días y años de vida de los niños y niñas, en materia de estimulación, alimentación, y que, además, forman parte de la red de infraestructura del cuidado.

En este punto, la vicegobernadora recordó que se están ejecutando CDI a lo largo y ancho de toda la provincia (14 ya inaugurados y 40 en ejecución), en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación “entendiendo que una prioridad del Gobierno, precisamente son las niñeces y las infancias, y que estos espacios son fundamentales, porque nuestros niños y niñas contarán con un acompañamiento de personas capacitadas para atender la primera infancia, entendiéndose como etapa clave en el desarrollo de una persona”, sostuvo.

Durante la visita a las obras de 20 viviendas en ejecución, Rach Quiroga resaltó que la intendenta Ortega está trabajando, con mucho compromiso, en la gestión de viviendas para Comandancia Frías y anunció que “ya se licitaron 40 viviendas más para Fuerte Esperanza, alcanzando un total de 60”.

“Es una política muy importante poder garantizar el acceso al derecho a una vivienda digna, de familias que sueñan con llegar al techo propio, construir y consolidar su hogar, sabiendo y teniendo la tranquilidad de lo que le pueden dejar también a sus hijos y a sus hijas”, expresó la funcionaria.

Honrar la memoria de Bulinki

Por su parte, la intendenta Ortega agradeció “el acompañamiento de los Gobiernos Provincial y Nacional y de la comunidad, que hacen que fuerte esperanza se luzca hoy con sus tan jóvenes 44 años”.

“La visita de nuestra Vicegobernadora y de Marta (Soneira) me llena de orgullo sabiendo que me acompañaron desde el comienzo en este desafío, continuando un legado con una vara muy alta que me dejó mi querido compañero Bulinki (el fallecido intendente Fabián Correa), pero que trato de completar con la mayor valentía y el coraje para que como él soñaba, que Fuerte Esperanza será un foco de desarrollo productivo y ganadero del Impenetrable”, expresó Ortega.

