EN DEFENSA DE LAS PASO – PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN.

La provincia del Chaco atraviesa una situación económica y social crítica, marcada por la caída del poder adquisitivo, el deterioro del empleo, la retracción del consumo y el debilitamiento del entramado productivo. Este escenario se inscribe en un modelo nacional de ajuste que, lejos de estabilizar la economía, profundiza la desigualdad y la fragilidad social.

En el plano provincial, la gestión de Leandro Zdero ha consolidado este proceso mediante la paralización de la obra pública, el deterioro de los servicios esenciales, la pérdida de ingresos de los trabajadores y una administración sin planificación ni resultados concretos. La eliminación de herramientas clave, el aumento de tarifas y el crecimiento del endeudamiento configuran un escenario que contradice las promesas realizadas durante la campaña electoral.

Este desfasaje entre expectativas generadas y resultados obtenidos expresa una profunda pérdida de confianza social y evidencia la necesidad de construir una alternativa política con capacidad real de gobierno.

Frente a este contexto, resulta imprescindible avanzar en la elaboración de un programa de gobierno serio, consistente y orientado a la recuperación económica, el fortalecimiento del Estado y la mejora de las condiciones de vida de la población. Dicho programa debe establecer prioridades claras en materia de producción, empleo, ingresos, infraestructura y equilibrio territorial.

Para que esa propuesta tenga legitimidad, es necesario garantizar mecanismos democráticos que permitan seleccionar a los mejores candidatos en todos los niveles de representación: gobernación, intendencias, legislaturas y concejos deliberantes.

Relacionado