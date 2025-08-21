El tenso cruce en vivo entre un periodista y Néstor Grindetti por los incidentes en Independiente

En medio de la entrevista que se viralizó en las redes sociales, Ariel Senosiain le preguntó al mandatario del Rojo por qué no se instaló una red de protección para resguardar a los hinchas de Independiente ubicados en la bandeja inferior, mientras los simpatizantes visitantes estaban en la tribuna alta. El presidente respondió que se trató de una decisión “consensuada” con Conmebol y el club chileno y defendió el operativo, argumentando que se había asignado una tribuna completa a los visitantes.