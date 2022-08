EL SAUZALITO «NO SE SALVAN NI LOS BURROS»

Transcurso de la tarde del día 12 de Agosto corriente año personal esta Comisaria, realizo un operativo de prevención y seguridad en zona Rural, accesos a la localidad (camino vecinales), se logro a 2 km. de planta Urbana interceptar paso vehículo tipo camioneta FORD F-100, de un carnicero de la zona transportando producto cárnico sin documentación y de manera irregular. Procediéndose. SECUESTRÓ de (1) Camioneta sin dominio colocado marca FORD F-100, (01) lona color verde y (300) Kg. Aprox. Carne Vacuno contaminada polvo en su superficie, considerada NO APTA PARA CONSUMO HUMANO y la conducción de un masculino mayor de edad, notificado SUP. INF. ART. 44° Y 45° LEY 850-J EN CONCORDANCIA C/ LEY DE CARNES N° 22.375/81 y Decreto Reglamentario N° 4238 con intervención del Juzgado de Paz y Faltas – esta, a/c Dra. Katherina Cristal ROMANO (subrogante).

Seguidamente se procedió a la destrucción de producto cárnico secuestrado por medio de INCINERACIÓN bajo formalidades legales, contando con presencia Dra. Katherina Cristal ROMANO (subrogante Juz. Paz)

Continuando con investigación en la fecha desde horas tempranas conforme Orden Allanamiento N° 038/22, de Expte. 076-/22 se realizo diligencia zona rural distante a 50 km. de esta ciudad a fines verificar procedencia secuestro 300 kg. De carne. Constatando cuero animal vacuno, de reciente data, pelaje negro, sin diseño marca (orejano), con señal perteneciente a un familiar.-

Lugar donde también se constato y procedió al SECUESTRO de (14) cueros por características pertenecería Asno-Burro, de reciente data por la frescura de carne- falta de oreo, pelajes varios, bajo un techo similar a (saladero). Luego vecinos de la zona expresaron visualizar recientemente múltiples restos burros orilla de camino y sector monte abierto, constatándose 2 de resiente data cuereados y descarnados. Se dio conocimiento fiscal turno Dr. FRANCISCO MORALES BORDON quien dispuso SECUESTRO cueros, y aprehensión a supuesto autor en causa SUP. ABIGEATO E INFRACCIÓN LEY – 7473 PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES.

