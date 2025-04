EL PADRE ACUSADO DE LLEVARSE A SU HIJO DE LA ESCUELA EN LA PLATA CONTÓ QUE TIENE EL PERMISO DE LA JUSTICIA

Una mujer denunció que su ex se llevó al hijo de ambos por la fuerza de una escuela de La Plata y que durante días no tuvo noticias de él. El padre, que aparece filmado en una violenta escena mientras se lleva al chico, publicó un descargo y desmintió las acusaciones.

“El video está sacado de contexto y la señora comete un delito de falsa denuncia. León Valentín (9 años) está en perfectas condiciones y está conmigo por voluntad propia, lo que quedó claro tanto en el acta labrada en el colegio como en el servicio local de Niñez”, aseguró el hombre, identificado como Ezequiel.

Diana, la madre, había difundido previamente el video del violento episodio ocurrido el viernes 11, cuando su ex se presentó en la Escuela Nº18 de Gonnet y se llevó al nene, que pedía por su mamá.

“Dejalo al nene con la señorita”, gritó Diana, que filmó el momento en que el padre zamarreaba a su hijo para que no se escapara. En simultáneo, Valentín buscaba la manera de ir con su madre. “¡Ayudame, ma!“, gritaba el chico ante la mirada de las autoridades de la escuela.

El padre, consciente de que era filmado, le gritó a la madre: “Me estás amenazando y me estás pegando. No necesito que me grabes. Vos me lastimás y me pegás”.

“Valentín ya se encuentra a resguardo por parte de la Justicia”

La madre había denunciado que llevaba seis días sin tener noticias de su hijo luego de que el padre se lo llevara de la escuela. Afirmó además que no tenía forma de comunicarse con él, y que desde el colegio le informaron que Valentín no había asistido a clases durante los últimos días.

Ante esta situación, la mujer hizo una denuncia y la UFI N°16 de La Plata abrió una investigación por “averiguación de paradero”.

Tras el relato de la madre, una fuente de la causa confirmó a TN que el padre se presentó con el hijo de ambos ante las autoridades de la Dirección General de Políticas de Niñez y Adolescencia del municipio.

“Valentín ya se encuentra a resguardo por parte de la Justicia”, dijeron. En la audiencia, según agregaron desde la fiscalía, el menor expresó su voluntad de quedarse con el padre y se resolvió que ambos deberán presentarse el lunes en el juzgado de familia interviniente.

La fuente señaló también que el conflicto radica en el régimen de visitas dispuesto por la Justicia. Que el viernes 11, día del incidente que quedó registrado en el video, el padre era el encargado de retirar al nene del colegio, y que la madre se presentó “a pesar de que sobre ella pesaba una restricción de acercamiento al hombre”.