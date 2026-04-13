EL NBCH REFUERZA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS CON PROMOCIONES DE TARJETA TUYA

El Directorio del Nuevo Banco del Chaco, destacó las promociones vigentes con Tarjeta Tuya que permiten a las familias chaqueñas acceder a descuentos y financiación en compras cotidianas en toda la provincia.

“Desde el Banco del Chaco seguimos generando herramientas concretas para acompañar a cada familia, facilitando el acceso a alimentos, medicamentos, combustibles y servicios esenciales, con beneficios que ayudan a cuidar el bolsillo”, expresó el presidente Livio Gutiérrez, en declaraciones periodísticas.

A través de estas promociones, Tarjeta Tuya ofrece cuotas sin interés todos los días en distintos rubros clave para la economía del hogar. Entre los principales beneficios se destacan:

-Farmacias: 3 y 6 cuotas sin interés en comercios adheridos de toda la provincia.

-Combustibles: 3 cuotas sin interés los martes y jueves en estaciones de servicio adheridas.

-Alimentos: todos los días, 3 cuotas sin interés en supermercados, despensas, verdulerías, carnicerías, panaderías y demás rubros alimenticios.

-Servicios esenciales: 3 cuotas sin interés para el pago de boletas de Sameep y Secheep.

“Estas promociones no solo benefician a los usuarios, sino que también fortalecen el comercio local y dinamizan la economía provincial”, remarcó el titular del NBCH.

Los beneficios están disponibles para todas las versiones de la tarjeta: Tuya Tradicional, Tuya Joven, Tuya Pyme, Tuya Pyme Rural, Tuya Activa y Tuya Agro, con opciones accesibles en todo el territorio chaqueño.

Además, Gutiérrez recordó que los detalles actualizados y el listado de comercios adheridos pueden consultarse en el sitio oficial del banco, y que quienes deseen obtener la tarjeta pueden solicitarla de manera online o en cualquiera de las sucursales. “Con Tarjeta Tuya seguimos estando cerca de cada chaqueño, brindando soluciones concretas para el día a día”, concluyó.

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