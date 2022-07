EL MUNICIPIO COORDINA ACCIONES JUNTO A DEFENSA DEL CONSUMIDOR DE LA PROVINCIA PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES EN TRES ISLETAS

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

La secretaria de Gobierno Andrea Zinczuk acompañada por el presidente del Concejo Deliberante José Luis Maidana y la coordinadora de Comercio Municipal Alejandra Acevedo llevaron adelante una reunión con la subsecretaria de Comercio Exterior y Defensa de la Competencia, Dra. Ludmila Voloj y el coordinador operativo de la Subsecretaría de Comercio Exterior y Defensa de la Competencia de la Provincia, Ariel Duarte.

En motivo de los diferentes reclamos planteados por los consumidores en el Municipio, por el cobro desmedido de intereses y recargos, en las transacciones electrónicas, de las compras en los comercios se coordinaron acciones que permitan el control y efectivo cumplimiento de las Leyes en Defensa de los Consumidores.

En este sentido, la subsecretaria de Comercio Exterior y Defensa de la Competencia reiteró que está en plena vigencia la Ley Provincial Nº 2380-D de Tarjetas de Crédito. Por lo que se procederá a intimar a quienes no cumplan la Ley Nº 25.065 (Art. 37 Inc C).

De esta manera, a través del área de Comercio el Municipio implementará los controles tanto de precios como de cobro que realizan los comerciantes de los diferentes rubros con tarjetas de crédito y débito en nuestra localidad. A partir del próximo lunes 11 de julio desde la Coordinación de Comercio Municipal notificarán sobre la medida a los comercios locales, se procederá acordar capacitaciones y charlas para que los Comerciantes se informen sobre los métodos y formas de trabajo acordé a ley. Este operativo se realizará con vistas a futuro de instalar una Oficina de Defensa del Consumidor en el Municipio y la legislación en la materia.

Cabe recordar que para hacer consultas o denuncias los consumidores deben contactarse con la Dirección de Defensa del Consumidor llamando al 0800-444-3346 o 3624-747346; escribir al correo electrónico: sub.consumidor@chaco.gob.ar También pueden visitar la web: http://www.defensadelconsumidor.chaco.gob.ar/

