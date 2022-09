EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA REALIZÓ UNA JORNADA POR EL DÍA MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO INTENCIONAL ADOLESCENTE

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080.

Este lunes, en marco del Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Intencional Adolescente, el Ministerio de Salud Pública realizó una jornada de múltiples actividades en el Domo del Centenario de Resistencia, destinada a la participación de niños, niñas y adolescentes para el desarrollo de entornos seguros en relación a la salud sexual integral.

“Es un orgullo participar de estas actividades que son un conjunto de herramientas que se vienen llevando hace tiempo entre tres ministerios particularmente: Desarrollo Social, Educación y Salud Pública, en articulación con las contrapartes nacionales de cada una”, aseguró la ministra de Salud del Chaco, Carolina Centeno.

La funcionaria explicó que los embarazos no intencionales “son un problema de salud pública”, por lo cual, resaltó la importancia de mantener vigente el Plan de Embarazo No Intencional Adolescente (ENIA) y remarcó que, desde el Ministerio, “aplicamos todos nuestros esfuerzos a garantizar los derechos, ya sea de acceso a la Educación Sexual Integral (ESI), de manera amplia, diversa, plural, entendiendo las diversidades y disidencias de nuestros colectivos, o de poder decidir la sexualidad, cómo relacionarse, cómo vestir. Eso forma parte de un proyecto pedagógico, aplicado también en espacios no formales”.

La jornada de este lunes tuvo lugar a partir de las 17:30, y se brindaron asesorías en salud, colocación de implantes subdérmicos, tests de VIH, aplicación de vacunas contra COVID-19 y de calendario, postas de juegos, sorteos, música en vivo y diversos números artísticos. “Con la excusa de lo lúdico, permitimos debatir, reflexionar, con la intención que se garanticen más derechos, particularmente a estos grupos etarios, que merecen vivir bien”, remarcó la ministra.

A su vez, señaló que “niños, niñas y adolescentes tienen derechos, que tienen que ver no solamente con las relaciones sexuales o los embarazos no deseados”, y explicó que “el Ministerio de Salud Pública está para garantizar acceso a los métodos anticonceptivos para evitar embarazos no intencionales. Somos una de las provincias del nordeste que tiene mayor cantidad de métodos anticonceptivos colocados, que son de larga duración y alta eficacia. Sin embargo, cuando se produjeran esos embarazos, aún así tenemos la garantía de aplicación de la Ley 27.610 de interrupción voluntaria y legal del embarazo, estimulando que cada una de las personas, cada uno de los adolescentes, puedan vivir bien, dignamente, y para eso hay un Estado presente”.

Relacionado