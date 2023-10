EL JUEZ FEDERAL DEL ESCÁNDALO INSAURRALDE SE APARTÓ DE LA INVESTIGACIÓN POR «VIOLENCIA MORAL»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El juez federal Federico Villena anunció hoy su apartamiento de la investigación contra el ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, alegando «violencia moral» que afecta su imparcialidad en el caso. Villena emitió una breve resolución donde explicó los motivos de su decisión, pero rechazó los argumentos planteados por el fiscal Sergio Mola en la recusación.

En su declaración, el magistrado expresó: «La escalada pública de las presentes actuaciones, las dudas generadas, los falsos trascendidos y los reiterados ataques a mi investidura, me colocan en una situación de violencia moral, que condiciona irremediablemente ahora sí mi actuación como Juez natural en el presente legajo y me llevan a tomar la decisión de inhibirme de seguir entendiendo en él«. Villena también destacó que el ejercicio de la magistratura implica enfrentar presiones de diversas partes y factores de poder, pero que estas no deben afectar su capacidad para desempeñar su rol.

Sin embargo, a pesar de su apartamiento, el juez rechazó la recusación planteada por el fiscal Mola, quien argumentó una supuesta vinculación entre Villena e Insaurralde a través de la ex esposa del funcionario, Liana Toledo, quien trabaja en el juzgado federal 1. Villena aseguró que no tiene ninguna amistad con Insaurralde más allá de una relación protocolar y que Toledo ha estado trabajando en el fuero desde 2003, encontrándose actualmente de licencia.

Tras la decisión de Villena, la causa fue remitida al juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Ernesto Kreplak, quien ya tiene otra denuncia en curso junto a la fiscal Cecilia Incardona. Sin embargo, aún queda por determinar si Kreplak aceptará la causa de Villena o si será la Cámara Federal de La Plata quien tome una decisión al respecto.

La investigación contra Martín Insaurralde se centra en presuntos delitos de lavado de dinero relacionados con un viaje a Marbella, España. El fiscal Mola imputó tanto a Insaurralde como a la modelo Sofía Clerici, quien habría sido acompañante en el viaje. Se solicitaron diversas medidas de prueba, incluyendo revisar las cámaras de seguridad del aeropuerto internacional de Ezeiza para determinar si Insaurralde viajó solo, y se pidió la inhibición de los bienes de los imputados, levantamiento del secreto fiscal y bancario, entre otras acciones.

Además de esta investigación en Lomas de Zamora, existen denuncias dispersas en la justicia federal y ordinaria de La Plata, así como en los tribunales de Comodoro Py. El caso continúa generando repercusiones y se espera que las autoridades judiciales tomen las medidas correspondientes para esclarecer los hechos y determinar si existió algún delito en relación con el viaje y los bienes mencionados.

Relacionado