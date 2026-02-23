EL IMPENETRABLE EFECTIVOS ENCONTRARON UNA MOTOCICLETA CON PEDIDO DE SECUESTRO

El rodado fue encontrado oculto entre ramas y tenía una solicitud desde la Provincia de Salta. Interviene la Fiscalía de Misión Nueva Pompeya.

En el marco de un operativo preventivo desplegado en la zona limítrofe, efectivos de la División Operaciones Drogas Interior El Impenetrable, con base en Fuerte Esperanza, secuestraron una motocicleta que registraba pedido de secuestro por una causa de hurto en la provincia de Salta.

El procedimiento se concretó en la madrugada de este lunes alrededor de la 1.30, sobre la Ruta “El 12”, en un camino vecinal de Comandancia Frías, en una zona de monte de difícil acceso.

Los agentes mientras realizaban tareas investigativas y operativos de prevención vinculados a la Ley de Estupefacientes y delitos conexos, el personal tomó conocimiento de que un grupo de personas oriundos de la provincia vecina habrían abandonado una motocicleta de gran cilindrada al advertir la presencia policial en el sector.

Ante ello, los agentes realizaron un rastrillaje en una zona boscosa, a unos 200 metros de la ruta, donde hallaron una motocicleta de 200 cc, oculta entre las malezas y cubierta con ramas.

Tras las averiguaciones pertinentes, se estableció —con información aportada por la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Salta— que el rodado tenía pedido de secuestro en una causa por “Supuesto Hurto”, denunciada el 26 de junio de 2025 en la capital salteña.

Con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal de Misión Nueva Pompeya, a cargo del doctor Marcelo Oscar se dispuso el formal secuestro del vehículo y el inicio de las actuaciones correspondientes.

Desde la fuerza destacaron además el trabajo coordinado con la policía de la provincia de Salta para combatir delitos en zonas fronterizas y de difícil acceso, al tiempo que aseguraron que continuarán los operativos de control en el área.

