EL HERMANO DEL KAYAKISTA CHAQUEÑO QUE DESAPARECIÓ HACE UNA SEMANA EN EL CALAFATE SE SUMA A LA BÚSQUEDA

El hombre oriundo de Machagai fue visto por última vez el sábado pasado alrededor de las 18.30 horas. La primera que se sumó a la búsqueda de Fabian Pérez fue su novia, quien comenzó a preguntar a personas de la zona.

Este sábado se cumple una semana de la desaparición de Fabián Pérez de 32 años en las aguas del Lago Argentino. La búsqueda del joven derivó en un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad a la que se sumará desde esta mañana su hermano Cristian.

Tal como lo anticipó a Diario Chaco Cristian Pérez, esta mañana tomó un vuelo hacia el sur con la intención de saber «bien cómo fue y qué está pasando». «Me dijeron que el andaba con un kayak y que ayudó a otra persona, parece que una mujer, a la que se le había dado vuelta un gomón o algo de eso. Él ayudó y justo se largó un viento, se volvieron todos, pero él nunca más volvió», relató en las últimas horas la familia del kayakista oriundo de Machagai que reside en El Calafate hace 8 años.

Fabián Pérez es padre de dos nenes de 8 y 10 años y tiene como hobby andar en kayak, algo que practicaba el sábado pasado alrededor de las 18.30 horas cerca de la Isla Solitaria . Estaba acompañado de su pareja quien en un momento lo perdió de vista.

«Disculpa, ¿no vieron a un kayakista que estaba por esa zona?», informó La Opinión Austral sobre la pregunta que realizó la novia del chaqueño a unos hombres que minutos antes estaban en el lago.

La mujer también intentó comunicarse con Fabián ya que él tenía su celular en su chaleco salvavidas, pero ya no llegaban los mensajes.

Por su desaparición, que cuenta con la intervención de varias divisiones policiales, se suspendió el triatlón de la Fiesta del Lago, la cual incluye la disciplina practicada por el hombre de 32 años, así lo informó la Municipalidad de Calafate. «Hasta ahora no hay novedades de nada, lo único que me dijeron hoy es que están buscando con un dron y por tierra», contó su hermano a este medio.

SOLIDARIDAD

«Estamos muy agradecidos con la gente de Chaco, Corrientes, Buenos Aires y los del sur porque me ayudaron en todo y me siguen ayudando. No sé cuántos días voy a estar allá, no sé cuánto voy a gastar, esas cosas. Desde ya estoy muy agradecido de todo corazón porque me ayudaron en todo momento», contó el hermano del joven desaparecido que sigue acudiendo a la ayuda de la gente para afrontar los gastos de esta circunstancia.

Para colaborar está disponible el CBU 0110221730022105937747 a nombre de María Luz, Aldana.

Fuente: Diario chaco