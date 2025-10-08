EL GOBIERNO ANUNCIÓ OBRAS PARA EL HOSPITAL GARRAHAN POR $30.000 MILLONES Y COMPRARÁ UN APARATO ÚNICO

El Gobierno nacional anunció que se invertirán cerca de $30.000 millones en equipamiento y obras de ampliación para el hospital Garrahan. «El plan consiste en adquisición de un acelerador lineal pediátrico, único de su tipo en hospitales pediátricos de América Latina», explicó en conferencia de prensa Manuel Adorni, vocero presidencial.

Posteriormente aseveró que dicho equipo «permite tratar a niños con cáncer de una manera mas precisa y mucho menos invasiva». Por otra parte, Adorni confirmó «la ampliación del área de trasplante de medula ósea para que los chicos reciban tratamientos complejos sin la necesidad de salir del país».

Además aseguró que se realizará «la reapertura de 4 quirófanos, la adquisición de una ambulancia con equipada con sistema ECMO para el traslado de pacientes desde el AMBA o desde aeropuertos, y la renovación de 400 camas, camillas y sillas de ruedas las cuales tenían mas de 30 años de antigüedad».

Asimismo, se comprarán «nuevas maquinas de perfusión renal y hepática y la adquisición de nuevo equipo de esterilización, diagnostico por imágenes, farmacias y laboratorio», dijo y agregó: «Todo esto el Garrahan lo logra con fondos propios, sin transferencias adicionales y es gracias a una gestión eficiente de los recursos. El dinero va a donde tiene que ir y no se despilfarra mas en gastos políticos», sentenció el vocero.

Cabe mencionar que el Senado le asestó un doble golpe al gobierno de La Libertad Avanza. Por amplia mayoría, volteó los vetos de Javier Milei a la Emergencia para el Garrahan y la Ley de Financiamiento Universitario. Ambas leyes habían sido vetadas por el Presidente.

De esta manera, por tercera vez en menos de un mes, el Congreso ratifica una ley rechazada por el Jefe de Estado. Semanas atrás, la Cámara alta logró insistir con la Emergencia en Discapacidad.

Tal cual se esperaba, el Senado ratificó de forma contundente las dos iniciativas impulsadas por la oposición en Diputados. La Emergencia para el Garrahan, que busca actualizar las partidas presupuestarias para mejorar los ingresos de los trabajadores reunió 59 a favor 7 en contra y 3 abstenciones.