EL ENCUENTRO DE DOS LEYENDAS: LA FOTO DE MESSI Y CHARLY GARCÍA QUE SE HIZO VIRAL

La goleada de Argentina sobre Venezuela (3-0) por las Eliminatorias Sudamericanas quedará marcada a fuego en el recuerdo de todos los hinchas. Se trató de la última presentación de Lionel Messi en un partido oficial en el país con la Albiceleste, por ello nadie se la quiso perder.

Entre tantas presencias de renombre, hubo una que llamó mucho la atención: la del músico Charly García, un prócer del rock argentino.

El artista de 73 años, quien se traslada en silla de ruedas, fue visto cuando ingresaba al vestuario de la Selección al final del partido para saludar a los jugadores.

Y en la intimidad del camarín, se concretó una foto que rápidamente se hizo viral por la fuerza simbólica que le brinda la presencia de Messi y Charly, referentes máximos de dos pasiones argentinas como el fútbol y el rock.

Messi, Charly, Tapia y De Paul comparten un momento tras el partido de Argentina con Venezuela (IG@chiquitapia).

La imagen fue publicada en la cuenta de Instagram del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, quien se sumó al retrato junto con el futbolista Rodrigo De Paul.