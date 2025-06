EL EMOTIVO TESTIMONIO DE UN JOVEN MILITANTE: «CRISTINA KIRCHNER ME CAMBIÓ LA VIDA»

Abordado por un cronista de C5N, uno de ellos emocionó con su testimonio. C

onsultado sobre lo que lo motivó a movilizarse, el joven contó: «En apoyo a Cristina y en contra de la proscripción. En mi caso ella me cambió la vida, soy un pibe que vengo de Misiones, llegué acá con la crisis en el 2001 con mis viejos, fui a para a una villa de emergencia, no terminé el secundario. Luego, llega un gobierno democrático y popular como el de Cristina que me invitó a terminar el secundario, me becó, ingresé al trabajo en blanco y pude pertenecer a esa clase trabajadora».