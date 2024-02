EL EJECUTIVO NIEGA PELEA CON LOS GOBERNADORES PERO LOS RESPONSABILIZA POR LA CAÍDA DE LA LEY ÓMNIBUS

El ministro de Interior, Guillermo Francos, intentó calmar las aguas con los mandatarios provinciales. Descartó que exista una pelea pero resaltó que «hubo una diferencia en el tratamiento de la Ley Bases».

Luego del revés que significó para el Gobierno el regreso de la Ley Ómnibus a comisiones, comenzaron a visualizarse cruces y rispideces entre el Ejecutivo nacional y los gobernadores. En ese contexto, el ministro de Interior, Guillermo Francos, intentó calmar las aguas y señaló que «no hay pelea» pero sí responsabilizó a los mandatarios provinciales del fracaso de la ley en la Cámara de Diputados.

«No hay una pelea con los gobernadores, no tiene sentido. Hubo una diferencia en el tratamiento de la Ley Bases y hubo gobernadores que se pensaba que iban a apoyar y no apoyaron», dijo Francos en diálogo con TN.

En ese sentido, señaló: «El Gobierno hizo todos los esfuerzos para tener la ley. Interpretamos que teníamos apoyos, que después no tuvimos«.

El titular de la cartera de Interior negó que la quita de subsidios al transporte público del interior del país, anunciada horas después de que cayera la ley, esté relacionada con un enojo del presidente Javier Milei con los gobernadores.

«El subsidio al transporte se creó en el 2020, que fue el fondo Covid y se constituyó en una especie de ayuda a las provincias, pero el transporte siempre fue un tema de las provincias. La Nación va a dar subsidios directos a las personas que están previstos para ese subsidio y eso estaba previsto de antes», explicó Francos.

El funcionario remarcó que «hubo una diferencia en el tratamiento de la Ley Bases, se abrió una discusión a tratar inciso por inciso que no estaba previsto y que hizo que se embarrara el tratamiento y que hizo que el Gobierno decidiera retirarla. Las facultades delegadas eran para administrar la emergencia y la ley carecía de sentido, entonces el Gobierno decidió que seguimos manejándonos como nos estamos manejando».

Por esa línea, el ministro resaltó que «el Presidente tiene una característica de llamar a las cosas por su nombre y eso se malinterpreta a veces» y que «él creía que iba a tener un apoyo que no hubo».

«Los gobernadores hablaban de apoyar y de golpe, no la apoyan, no le dan los instrumentos, hay una especie de doble discurso, eso molestó al Presidente, pero aquí perdieron todos porque muchos capítulos de esa ley beneficiaban a las provincias», cerró.

