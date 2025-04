EL DRAMA DE UN FUTBOLISTA ARGENTINO EN ITALIA: SU EQUIPO PERDIÓ UN PARTIDO Y LOS HINCHAS LO AGREDIERON

Tamir Berman es un futbolista argentino que este fin de semana vivió un difícil momento luego de que su equipo, el Latina Calcio 1932, perdiera 2-0 ante el Trapani en un partido correspondiente a la Serie C, la tercera categoría del fútbol de Italia. A la salida del estadio, un grupo de hinchas lo atacó en un semáforo: intentaron agredirlo físicamente y le destrozaron el auto.

“Cuando salí después del partido, paré en un semáforo y desde un auto que estaba detrás mío me señalaron. Ahí me vieron y tres personas que salían del estadio me atacaron”, le contó Berman a TN.

El futbolista, que tiene 24 años y juega de defensor, desmintió haber sido atacado por gente encapuchada, tal como había trascendido en un primer momento. Consideró, además, que no fue una acción planificada de antemano y que “no estaban organizados”, aunque lamentó que no hubiera mayor seguridad en la zona al término del encuentro.

“Querían dar miedo. Me podrían haber hecho mal si querían. Uno hizo un gesto como de meterse en el auto y pegarme, pero quedó ahí”, relató Berman sobre el momento en que los tres “Ultras”, tal como se conoce a los barras en Italia, rodearon su auto y lo destrozaron a golpes y patadas.

Y agregó: “Me gritaron cosas que no eran personales sobre mí, sino del equipo. Decían cosas como ‘Se tienen que ir de la ciudad’. Para mí, querían dar una señal”.

El Latina Calcio 1932 lleva tres fechas sin ganar y está al borde del descenso en la tercera categoría. Berman fue titular en los últimos cinco partidos en la zaga central.

El ataque al futbolista argentino ya es investigado por la Policía

Tras el tremendo susto y sin haber sufrido heridas de consideración, Berman llamó desde el auto a un dirigente del Latina Calcio 1932, quien le recomendó volver al estadio de inmediato. El futbolista le hizo caso y, ya en el club, fue atendido por una ambulancia y tuvo su primer contacto con la Policía.

El argentino hizo la denuncia ante las autoridades y ya hay una investigación en curso. Se peritó el auto y se intentaron tomar huellas digitales. Además, en la carrocería quedó marcada una zapatilla por una patada y se tomaron las medidas para intentar dar con el autor.

También se estudiaron las cámaras de seguridad de la zona y ya se pudo identificar el auto en el que viajaba la persona que señaló al defensor en el semáforo y que propició el ataque.

“En Italia hay lugares donde las hinchadas son mafiosas, pero este no es el caso. Es una ciudad grande y los que hacen quilombo son un grupo de 100 o 200 hinchas jóvenes. Ya han hecho otras cosas antes: tiraron piedras al colectivo o le pegaron una cachetada a uno del equipo en un aeropuerto. Están siendo investigados por otros hechos y ya hay 18 personas que fueron penalizadas y no pueden ir a la cancha”, precisó Berman.

La reacción de los futbolistas del Latina Calcio 1932: “Hay un límite que se pasó”

Tras el ataque, Berman recibió el respaldo de los dirigentes, del médico y hasta de la alcaldesa de Latina, Matilde Celentano. Esta última publicó un comunicado en el que calificó de “grave e inaceptable” la agresión al futbolista argentino.

El defensor comentó que el presidente de la entidad se puso a su disposición y que hasta podría hacerse cargo del arreglo de su auto. “Ojalá que me ayuden”, se ilusionó.

En cuanto a sus compañeros de equipo, señaló que “hay mucha indignación y enojo en el grupo”. “Fue un límite que se pasó, están todos muy tristes”, afirmó y reveló que hasta algunos integrantes del plantel quieren pedir una reunión con los Ultras.

“Hay cosas que no están bien pero que las permitimos, como los insultos, pero en este caso hay códigos del fútbol que se rompieron. No se puede permitir la violencia y arriesgar la parte psicológica o hasta familiar del jugador”, planteó.

Y, sobre sus sensaciones después de haber sido víctima de tremenda agresión, sostuvo: “No tengo miedo, pero sé que son cosas que no tienen que pasar. No me saca las ganas de seguir en el club”.

De Newell’s a Italia y la incertidumbre sobre el futuro: la carrera de Tamir Berman

Berman nació en Rafaela, Santa Fe, y tuvo un paso por las inferiores de Newell’s hasta que, a los 18 años, tomó la decisión de mudarse a Italia para jugar al fútbol. Inicialmente firmó con el Benevento y y fue parte de la “Primavera” (Reserva), después continuó su carrera en otros equipos del Ascenso: estuvo dos años en la cuarta categoría y lleva tres en la tercera.

El argentino siente que actualmente debe tomar una decisión en su carrera: “Mi sueño es llegar lo más alto posible en Italia, jugar en la Serie B o A. Pero no me cierro a Italia, quiero seguir probando y escuchar las ofertas que a veces llegan para, por ejemplo, ir a la primera división de países como Rumania”.

“De todas maneras, hoy estoy enfocado en estar acá, jugar muchos partidos como defensor y ser cada vez más regular”, cerró.

El comunicado del Latina FC para condenar el ataque a Tamir Berman

Latina Calcio 1932 expresa su total solidaridad con su futbolista Tamir Berman, víctima de un cobarde ataque ayer.

Condenamos firmemente toda forma de violencia, dentro y fuera del terreno de juego, y apoyamos a Tamir, seguros de que podrá superar este episodio con la fuerza y la determinación que lo caracterizan, en el terreno de juego y en la vida.

El club sigue al lado de su deportista, para proteger su persona y sus derechos.