EL CONSUMO DE CAFÉ SE RELACIONA CON LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD

Investigaciones anteriores vincularon el consumo de café con una reducción de la mortalidad y sugirieron efectos protectores contra la diabetes y el cáncer. Ahora, un estudio publicado en Annals of Internal Medicine dice que agregar un poco de azúcar a su taza no elimina los efectos de mortalidad observados.

De hecho, el estudio mostró que aquellos que bebían de 1,5 a 4,5 tazas al día, incluso con una cucharadita de azúcar, tenían hasta un 30% menos de probabilidades de morir durante un período de siete años que los que no bebían café.

El estudio fue editado por Christina Wee, profesora asociada de la Escuela de Medicina de Harvard, quien escribió un editorial complementario. «En general, los bebedores de café tienden a tener un riesgo sustancialmente menor de mortalidad en comparación con los que no beben café. Las principales pruebas hasta la fecha se basan en gran medida en estudios observacionales de cohortes, en los que se compara a los bebedores de café con los que no lo son a lo largo del tiempo”, manifestó Wee en diálogo con The Harvard Gazette, el órgano de prensa oficial de Harvard.

Según la experta, existen también algunos estudios más pequeños de aleatorización mendeliana que, en lugar de medir directamente el consumo de café, observan los marcadores genéticos que están correlacionados con el metabolismo de la cafeína y que son, en esencia, marcadores de quiénes podrían tolerar mejor el café y, por tanto, ser más propensos a consumirlo.

Para Wee, sin embargo, estos trabajos tienen limitaciones. “La aleatorización mendeliana es un diseño de estudio sólido, en el sentido de que no hay que preocuparse tanto por los factores de confusión, es decir, si el consumo de café está asociado a algún otro comportamiento de salud que sea realmente la razón del mejor resultado. Por otro lado, los marcadores genéticos del consumo de café son indicadores bastante débiles del consumo real de café”, explicó.

«Incluso si una persona tiene un marcador genético de tolerancia al café y su probabilidad de beber café es mayor, puede ser solo un poco mayor. Es parecido a asignar a la gente a beber café en un ensayo aleatorio, pero solo un pequeño porcentaje de los asignados a beber café realmente lo beben, así que cuando no se encuentra una diferencia no se puede estar seguro de que sea porque el café no tiene efectos sobre la salud o porque no hay suficientes personas en el grupo de café que hagan lo que se les dijo», indicó.

«Pero hay estudios fisiológicos más pequeños que sugieren que hay ciertos componentes del café que pueden ser beneficiosos también. La cafeína y los ácidos clorogénicos, que se encuentran en el café, parecen tener efectos antioxidantes y también inhiben la agregación plaquetaria», agregó Wee

Una de las cosas que escuchamos a lo largo de los años es que si ponemos mucha leche y azúcar en nuestro café, podría anularse cualquier beneficio. Aun así, los investigadores descubrieron que el consumo moderado de café con un poco de azúcar añadido seguía asociado a una reducción sustancial del riesgo de mortalidad. Pero no analizaron específicamente el café con crema o leche añadida. Tampoco compararon el consumo de café con azúcar con el consumo de café sin azúcar.

