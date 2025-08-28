EJERCICIOS MILITARES EN USHUAIA: SOLDADOS ARGENTINOS ENTRENARON JUNTO A INFANTES DE LA MARINA DE ESTADOS UNIDOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Las autoridades norteamericanas indicaron que el objetivo de la práctica fue "fortalecer habilidades combinadas". El adiestramiento incluyó desplazamientos, simulacros tácticos y tareas de resistencia.

Militares estadounidenses haciendo ejercicios con infantes argentinos en Ushuaia. Foto: X @MARFORSOUTH

El martes 12 de agosto de 2025, un grupo de infantes del Cuerpo de Marines de Estados Unidos se trasladó a Ushuaia (Tierra del Fuego) para participar de un ejercicio combinado en condiciones de frío extremo junto a efectivos argentinos.

Las autoridades norteamericanas indicaron que el objetivo de la práctica fue “fortalecer habilidades combinadas”. El operativo se llevó a cabo en hostiles terrenos, con temperaturas bajo cero, representando un desafío adicional.

Y agregaron al respecto: “El ejercicio mejoró la preparación para el clima frío y reforzó la cooperación entre Estados Unidos y Argentina para futuras oportunidades de entrenamiento conjunto”.

El adiestramiento incluyó desplazamientos, simulacros tácticos y tareas de resistencia, replicando situaciones que suelen enfrentar fuerzas en contextos de bajas temperaturas.

La estratégica elección de Ushuaia

Fuentes cercanas a la organización señalaron que la elección de Ushuaia no fue casual: se trata de un espacio estratégico para ejercicios de condiciones extremas donde la combinación de hielo, nieve y viento ofrece un escenario perfecto para el entrenamiento.

Este tipo de prácticas conjuntas forman parte de la agenda de cooperación bilateral en materia de defensa, que busca estrechar vínculos operativos entre ambas naciones y proyectar nuevas instancias de instrucción compartida en la región.

