EDUCACIÓN PRESENTÓ LA OLIMPIADA PROVINCIAL HISTORIA DE MALVINAS EN LA FERIA DEL LIBRO

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

En el marco de la Feria Provincial del Libro, que comenzó este miércoles en el Domo del Centenario de Resistencia, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff y el director del Museo Malvinas Chaco, Martín Bacs, presentaron la Olimpiada Provincial Historia de Malvinas.

Está destinada a los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias de la provincia, todos aquellos interesados se pueden inscribir durante el mes de julio y hasta los primeros días de agosto en el Museo Malvinas Chaco, entidad que depende de la Asociación Veteranos de Guerra “2 de Abril”.

“Malvinas para el Ministerio de Educación, y, sobre todo, para el gobernador tiene connotaciones muy especiales”, expresó la ministra Sofía Naidenoff, destacando el valor histórico que representa para la provincia y el país el Museo Malvinas Chaco –ubicado en avenida Alberdi al 2100, de Resistencia-, señalando que todos los chaqueños deben visitarlo.

“Malvinas tiene dos grandes fuegos: el de dolor, de no saber por qué pasó lo que pasó. La historia hay que vivirla, pero también es un derecho que los chicos la aprendan”, destacó la ministra. “En la mirada de cada ex combatiente hay una historia detrás, hay una familia; algo que mueve el alma”, expresó. Por eso, dijo que: ”con la olimpiada pretendemos que todos los estudiantes conozcan sobre lo que ocurrió en Malvinas”, manifestó, señalando que esta convocatoria a las comunidades educativas está basada en la investigación profunda con la guía de los docentes.

“Es obligación aprender la historia de Malvinas” y “es obligación transmitirlo a las generaciones; y la única manera de transmitir es que el chico lea, que comprenda y que participe en esta olimpiada“, sostuvo Naidenoff. Asimismo, instó a todos los directores regionales de la provincia que inviten a las escuelas y estudiantes a participar en “la olimpiada del saber de Malvinas”.

Por su parte, el director del Museo Malvinas Chaco, Martín Bacs, recordó que como ex combatiente hace muchos años inició la cruzada de «malvinizar» a través de la educación para que las distintas generaciones conozcan sobre lo que ocurrió en las islas Malvinas. Comentó que esta olimpiada surge a partir del deseo de los que conforman el Museo Malvinas, junto al profesor en Historia de la EES Nº 33 «Facundo Quiroga», Emilio Parra, quien dio los primeros pasos pedagógicos para que sus estudiantes conozcan sobre Malvinas desde «todas las miradas», a través de visitas que realizaban al museo. «A partir de esta iniciativa, vimos la importancia de poder llegar a todas las escuelas de la provincia, por lo que decidimos pedir colaboración a las autoridades del Ministerio de Educación», señaló Bacs, agradeciendo el apoyo recibido por parte de la ministra Sofía Naidenoff y su equipo para la realización de esta primera olimpiada provincial para que estudiantes de las escuelas primarias y secundarias investiguen sobre la historia de Malvinas, su geografía, el marco jurídico, la flora y fauna del lugar. «De tal modo que la malvinización prepare a las nuevas generaciones con propuestas pedagógicas y didácticas en las que ellos puedan mostrar sus saberes», expresó el representante de los ex combatientes.

En la oportunidad, detallaron que está abierta la inscripción para participar de la olimpiada hasta principios de agosto. Para la inscripción: olimpiadaprovincialmalvinaschaco.my.canva.site/

Luego durante agosto y septiembre se realizará la selección de los trabajos recepcionados. Habrá distintas instancias: una escolar en septiembre; luego una regional en octubre; y la final en octubre.

La selección de las escuelas y los alumnos que participarán en la Olimpiada Provincial de Malvinas, el Museo hizo una convocatoria abierta al concurso, cuyas bases y condiciones están a disposición de los interesados en el blog de la Olimpiada y en las redes sociales del Museo Malvinas Chaco.

Cada establecimiento que desee participar, trabajará con grupos de estudiantes sobre la temática, realizando una preselección de los trabajos de sus alumnos, para luego seleccionar solamente un grupo que participará representando a esa escuela en la Olimpiada. Podrán presentarse por escuela un grupo de no más de tres alumnos, con un profesor guía.

Para más información y consultas: olimpiadasmalvinaschaco@gmail.com

El Ministerio de Educación reconocerá con un obsequió a la institución que se destaque con el trabajo de investigación.

El Museo lleva adelante esta iniciativa con la colaboración del Ministerio de Educación, el Instituto de Cultura, la Junta de Estudios Históricos del Chaco, la Facultad de Arte, Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNNE, el Instituto Belgraniano, y la Asociación Sanmartiniana.

Relacionado