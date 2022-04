DURO MENSAJE DE CFK: «QUE TE PONGAN UNA BANDA Y QUE TE DEN EL BASTÓN NO SIGNIFICA QUE TENGAS EL PODER»

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Lo dijo durante el acto que encabezaba esta mañana en el Centro Cultural Kirchner (CCK) en el marco de una sesión plenaria de EuroLat 2022, que tiene como principal oradora a la vicepresidente.

Si bien en un principio la actual vicepresidente realizó una fuerte defensa al rol del Estado, y se refirió, para ello, a la pandemia de coronavirus con la construcción de hospitales y la compra de vacunas, no tardó para enfocarse en el concepto de Poder. «Que te pongan la banda y te den el bastón, creánme, no signfica que tengas el poder, solo un poquito de eso. Y lo digo por experiencia».

Las contundentes palabras elegidas por la vice se cargan de significado en medio de la interna política del Frente de Todos, teniendo en cuenta además que la frase fue celebrada por un importante grupo de militantes que la acompañaron en el CCK.

Como si eso fuera poco, CFK continuó «y ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, dejémoslo ahí», sentenció, en lo que parecía ser un claro mensaje al actual presidente Alberto Fernández. Sin embargo, la vicepresidente habló luego de la influencia que ejercen los mercados, monopolios, oligopolios y el poder financiero internacional.

«Tengamos en cuenta que cuando se adoptó esta forma de gobernar no existía la luz eléctrica, no existía el auto, ni los celulares ni nada de eso. Miren cómo avanzó el mundo, cómo se fue generando poder por afuera de las instituciones. Hoy nuestras constituciones son reglamentos de de cómo tiene que funcionar el Ejecutivo, el Legislativo y eventualmente el Judicial. El otro poder, el que está afuera, mercados, monopolios, oligopolios, poder financiero internacional, nada de eso figura en nuestras constituciones. Cuando las sociedades eligen a sus representantes no juzgan a ninguno de esos poderes, juzgan a ustedes que están sentados en las bancas, y mucho mucho mucho tampoco se puede hacer», desarrolló.

Relacionado