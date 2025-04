DURO CRUCE ENTRE HERNÁN LACUNZA Y LUIS CAPUTO POR LA SALIDA DEL CEPO

«Estuve en el llamado con Caputo, Bausili y el alto management del FMI cuando analizamos todo el proceso necesario para lograr salir la primera semana de Febrero. Es más, para llegar a esa fecha trabajamos incluso el día de Navidad y el día de año nuevo. En ningún momento el Presidente Javier Milei ni el Ministro Luis Caputo condicionaron la salida del cepo a la elección», agregó.

Ese tuit fue reposteado por Caputo quien manifestó que el esquema cambiario de bandas había sido acordado en agosto del 2024 y la salida del cepo se iba a hacer efectiva cuando lograran acordar los montos con el FMI. «Lamento tener que desmentir así a alguien a quien tengo aprecio, pero es lo que corresponde. Dejemos las mentiras para los kirchneristas, y si no, a no jactarse de ser distintos a éstos», puntualizó.

La respuesta de Lacunza no tardó en llegar. Con un extenso texto el exministro comenzó repudiando la violencia ejercida por el Estado que catalogó como «la más peligrosa» por la asimetría en el tamaño de los interlocutores. «En tu caso, la sufriste en carne propia durante el gobierno anterior. En este caso es verbal, superficial, pero no deja de ser imprudente: los fans políticos pueden confundir los límites», advirtió.

Reconociendo «valores» de Caputo y de su equipo jerárquico, Lacunza le recomendó al ministro de Economía no confundir ser «picante» con maleducado. «Bardear a ciudadanos desde un cargo público, aunque sea menor, no es valiente ni gracioso. Ser funcionario exige aplomo, no excusable por juventud, especialmente en los momentos de tensión, que son muchos», indicó.

Luego manifestó que lo único que hizo fue dar una opinión que, equivocada o acertada, viene diciendo desde hace tiempo, sobre que habría sido oportuno empezar a relajar controles a mediados del año pasado, antes del estancamiento de las reservas y en año no electoral.

Y continuó: «Probablemente sesgado por algún recorte malicioso (sospecho quién), la lectura conspirativa no cabe: obviamente no tengo idea de la secuencia y contenidos de la negociación con el FMI, me conocés, no llamo a funcionarios locales ni internacionales para no incomodar. Emito opiniones a partir de la lectura de las acciones (por ejemplo, la baja del crawl en febrero) y las palabras públicas, sabiendo que, en tu lugar, uno hace la mitad de lo quiere y quiere la mitad de lo que dice».

Por último felicitó al ministerio de Economía por «la valentía de enfrentar el crónico agujero fiscal» y por «desarmar la bomba monetaria, y ahora la audacia para empezar a normalizar la trampa cambiaria». «Sin ánimo de extender la polémica, hay que enfocarse, el Gobierno en la gestión, los de afuera en el análisis crítico, idealmente con tolerancia y cooperación mutua. 18 millones de pobres no pueden esperar. El aprecio es recíproco, sabés que siempre podrás contar conmigo, aunque no hará falta», completó.

Tras el mensaje Lacunza, Caputo volvió a arremete. «Yo solo ví la parte de la entrevista que levantó un atónito José Daza. Ahí decís que nuestro plan era salir post elecciones de este año, que cambiamos de idea por la crisis global, y que podíamos haber salido el año pasado tranquilamente».

El ministro aseguró que las 3 afirmaciones de Lacunza son falsas, y dijo que lo que le molestó al Gobierno fue que ellos ya habían contado como habían sucedido las cosas. «Con lo cual implícitamente estabas diciendo que habíamos mentido. Por eso nos pareció ofensivo y nos sorprendió viniendo de vos. Una vez más, arreglamos el esquema cambiario en Agosto del año pasado y nos rompimos el alma por salir antes de fin de año», puntualizó.

«Solo nosotros sabemos el tiempo y esfuerzo que le dedicamos para cerrarlo antes. Y si le hubiéramos pedido 5 mil o 7 mil millones al FMI, tal vez lo hubiéramos logrado. Pero tardamos más, porque queríamos salir sin estrés para la gente (como siempre habíamos prometido), y para eso necesitábamos hacerlo con un nivel de reservas óptimo», sumó el ministro.

«Los 20 mil millones y los 12+2 upfront que le pedimos al Fondo fue para ellos un baldazo de agua fría, y eso fue lo que demoró todo hasta marzo. Esto no es opinable, como decís en tu tuit. Fue así y ya. Y creo que a la vista de los resultados de esta semana, aunque preliminares, valió la pena la demora. Bueno, espero haber podido aclararlo. Abrazo»,